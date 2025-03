Datorie guvernamentală, producţie de gaze, piaţa de capital. INFO economic

l Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în decembrie 2024, până la 964,345 miliarde lei, de la 936,995 miliarde de lei în luna precedentă, informează Ministerul Finanţelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut la 54,6%, de la 53,1%, în noiembrie.În decembrie 2024, datoria pe termen mediu şi lung a crescut la 884.175 miliarde de lei, de la 866,272 miliarde de lei, în noiembrie, iar cea pe termen scurt a crescut la 80,17 miliarde lei, de la 70,72 miliarde de lei, în luna anterioară.l Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în ianuarie 2025, de 661.700 de tone, echivalent petrol, cu 300 tep sub cea din perioada similară a anului trecut, informează Institutul Naţional de Statistică. Pe de altă parte, în prima lună a acestui an, importurile au crescut cu 46,5% (plus 50.200 tep) faţă de ianuarie 2024, la 158.100 de tone echivalent petrol.Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, producţia de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%.l Piaţa de capital trebuie să devină o preocupare obsesivă pentru decidenţii politici, iar nivelul de vizibilitate trebuie să crească, a declarat preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu.El a precizat că nivelul de vizibilitate a crescut în ultimii ani, capitalizarea bursieră urcând la 370 de miliarde de lei, iar numărul de investitori a ajuns la 226.056. Creşterea numărului de investitori este 20% de la an la an.