Eveniment internațional dedicat industriei ospitalității

Cei mai buni specialiști din industria ospitalității din Marea Britanie, Italia, Grecia și România se vor întâlni, în perioada 25-26 octombrie 2022, la Timișoara, în cadrul primului eveniment out of the box dedicat managerilor și altor persoane din domeniu. Evenimentul se adresează managerilor din HORECA, precum și specialiștilor din domeniu.În această primă ediție vor fi abordate următoarele teme:- Contabilitatea în HORECA și gestionarea fiecărui aspect al unui business - de la costul unui produs până la gestionarea costurilor operaționale;- HORECA și sănătatea mentală;- Designul, confortul, funcționalitatea și îmbinarea lor în localul tău;- Arta fermentației și aplicabilitatea ei într-un business;- Tranziția de la angajat la angajator;- Amaro: mai mult decât un bitter.