Bilanț îngrijorător pentru Șantierul Naval 2 Mai Mangalia, în primul semestru din 2022

Șantierul Naval 2 Mai Mangalia, societate în care statul român este acționar majoritar cu o participație de 93,8878% din capitalul social și care, la rândul ei, deține 51% din capitalul companiei Damen Shipyards Mangalia (fostă Daewoo - Mangalia Heavy Industries), a raportat, în anul 2021, venituri totale de 3.764.335 de lei, în scădere cu 34,78% față de anul precedent, și un profit de numai 14.325 de lei, mai mic cu 5,76%.Personalul mediu al societății este de numai șapte persoane, în frunte cu directorul general. Dar în ciuda numărului mic de angajați, Șantierul Naval 2 Mai Mangalia are un consiliu de administrație format din trei persoane, toate cu mandate provizorii.Instabilitatea acestui organ de conducere este uimitoare. Pe parcursul anului 2021, s-au perindat trei președinți la cârma sa, iar în celelalte fotolii administrative, șapte membri.Pentru cele 15 ședințe ale consiliului de administrație, compania a achitat indemnizații totale de 65.987 de lei. La rândul său, directorul general Romulus Dumitrana a obținut venituri de 89.663 de lei pe parcursul anului. Se poate afirma, fără să greșim, că adevărații câștigători de pe urma acestei companii a statului român sunt conducătorii ei.Trebuie amintit faptul că SN 2 Mai Mangalia are un capital total de 16.681.613 lei, iar principala sa activitate constă în administrarea participației de 51% la capitalul social al Damen Shipyards Mangalia, a terenurilor și activelor rămase în patrimoniul său. În plus, mai realizează și unele activități aducătoare de profit (aprovizionare cu materiale consumabile, debitarea tablelor, confecționarea unor repere navale - tubulatură, suporți etc.)Pentru terenul cu suprafața de 793.274 metri pătrați, aflat în administrarea sa și care este închiriat lui Damen Shipyards Mangalia, compania SN 2 Mai Mangalia a încasat o chirie de 1.295.331 de lei în 2021.Dacă bilanțul anului precedent a fost satisfăcător, în schimb, rezultate financiare din primul semestru din 2022 sunt cu totul nesatisfăcătoare, după cum o demonstrează raportul publicat pe piața de capital.Iată, veniturile totale s-au diminuat cu 16,74% față de cele înregistrate în primele șase luni ale anului 2021, ajungând la 1.639.840 de lei. Și în ciuda faptului că societatea și-a diminuat cheltuielile cu 22,87%, bilanțul primului semestru al anului 2022 a consemnat o pierdere de 129.756 de lei, mai mare cu 50,88% față de perioada ianuarie – iunie 2021.Bugetul companiei este afectat de volumul mare al creanțelor, în sumă totală de 5.817.978 de lei, din care 40% au vechime mai mare de trei ani. Printre datornici se numără și Damen Shipyards Mangalia, cu suma de 637.351 de lei.Rezultatele financiare ale SN 2 Mai Mangalia au fost afectate printre altele de suspendarea tuturor contractelor pentru aprovizionarea companiei Damen Shipyards Mangalia. Iar contractele cu alte societăți au fost reziliate pentru că acestea nu au putut garanta plățile.În plus, întrucât Damen Shipyards Mangalia a încheiat anul 2021 cu un rezultat negativ, SN 2 Mai Mangalia nu a obținut dividende de pe urma participației majoritare la capitalul societății mixte. Conform angajamentelor conducerii executive a Damen Shipyards Mangalia, abia în 2024 compania mixtă va deveni profitabilă.