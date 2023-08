Finanţe, infrastructură, industrie. INFO economic

l Deficitul bugetar structural este, probabil, peste 5,5% din PIB în prezent, iar anul trecut, deficitul bugetar (ESA) a fost de circa 6,2%, se arată în Raportul de analiză a convergenţei „România - Zona Euro MONITOR” nr. 13/2023, coordonat de academicianul Daniel Dăianu. Potrivit documentului, problema deficitului bugetar este augmentată de dezechilibrul balanţei externe, cu un deficit de cont curent care, anul trecut, a depăşit 9% din PIB; în acest an, probabil, va fi sub 8% din PIB, pe fondul ameliorării raportului de schimb extern.l CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare a DN 71, sectorul Târgovişte - Sinaia! Proiectul este important pentru decongestionarea traficului în zonă prin crearea unei variante alternative la DN1 şi DN1A, oferind conducătorilor auto o altă conexiune între Bucureşti, Târgovişte şi Sinaia. Valoarea contractului este de 1,15 miliarde lei (fără TVA), iar constructorul turc are la dispoziţie 12 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţia lucrărilor de consolidare a celor 58,8 km dintre Târgovişte şi Sinaia.l Ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea, a anunţat că există discuţii avansate despre implementarea proiectului Beretta, companie italiană cu care s-a semnat un memorandum de către UM Plopeni în 2019, la una din cele două fabrici de armament din Cugir. Cu o tradiţie de peste 200 de ani, la Uzina Mecanică din Cugir se fabrică în prezent armament de diverse calibre (12,7 mm, 14,5 mm, 5,56 mm), pistol automat şi semiautomat de calibru 9 mm, accesorii, fiind unic producător de armament de calibru NATO 12,7X99 mm tub de oţel.