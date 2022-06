Începând de luni se dau ajutoare de stat pentru IMM-uri și administrațiile locale

După numeroasele lovituri primite de economie și populație din cauza crizelor generate de pandemia de coronavirus, de creșterea prețurilor și de războiul din Ucraina, iată că mai vin și vești bune! La sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Europeană a aprobat schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri și unități administrativ-teritoriale, respectiv: IMM Prod și Garant Construct. Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și au un plafon total al garanțiilor de 4 miliarde de lei.Începând de astăzi, 6 iunie 2022, beneficiarii eligibili ai celor două scheme de ajutor de stat se pot adresa celor 21 de bănci partenere ale Ministerului Finanțelor, pentru a solicita finanțare, a anunțat ministrul Adrian Câciu.Beneficiarii programului IMM Prod vor primi garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor pentru asigurarea lichidităților și pentru investițiile care încurajează producția autohtonă, creșterea capacității de producție, reconversia de la activitățile de intermediere la cele de producție, digitalizarea activității și alinierea la obiectivele de mediu. Cu alte cuvinte, este susținută mica reindustrializare (mica industrie).Sunt eligibile IMM-urile, inclusiv start-up-urile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități de producție și care au sediul principal sau secundar într-o zonă urbană. Bugetul alocat este de 268.544.792 lei, iar plafonul total al garanțiilor ce pot fi acordate în 2022 este de 1,5 miliarde lei.Programul Garant Construct are două componente: sub-programul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor și sub-programul de susținere a proiectelor de investiții la scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.Obiectivele principale ale programului sunt: susținerea proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile din domeniul construcțiilor și de unitățile administrativ-teritoriale, prin acordarea de garanții guvernamentale de maximum 90% din valoarea finanțărilor.Garant Construct are un buget de 495.572.822 lei, cu un plafon total al garanțiilor pentru 2022 de 2,5 miliarde lei. Pentru 2022, plafonul total al garanțiilor se împarte în mod egal între cele două componente.Beneficiarii eligibili ai sub-programului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor sunt IMM-uri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, forme de organizare a profesiilor liberale, precum arhitecții și birourile individuale de arhitectură.Sub-programul de susținere a proiectelor de investiții la scară mică dedicat unităților administrativ-teritoriale, respectiv municipiilor, orașelor și comunelor, are în vedere finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor și a proiectelor de mică dimensiune.Cele două programe vor da un impuls sectorului construcțiilor, industriei materialelor de construcții, transporturilor, serviciilor și sistemului financiar-bancar, vor contribui la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și la creșterea calității vieții.