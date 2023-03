Inflaţie, construcţii, energie. INFO economic

l România a rămas pe creştere economică, inflaţia se reduce lent, iar majorarea preţurilor se domoleşte, după un an de război la graniţele noastre, a declarat, marţi, 21 martie, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. În viziunea acestuia, banii europeni pe care România îi va atrage trebuie să respecte anumite reguli de ajutor de stat.l Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, ca serie brută, cu 66,1% în luna ianuarie a acestui an, faţă de luna precedentă, însă a crescut cu 5,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut.Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate marţi, 21 martie, scăderea consemnată în ianuarie faţă de decembrie a fost generată de lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-77,3%), lucrările de reparaţii capitale (-72,7%) şi la lucrările de construcţii noi (-59,9%).l România va avea, în cursul acestui an, un instrument financiar care va încuraja producţia de echipamente pentru asigurarea independenţei energetice, a declarat, în cadrul unui eveniment de specialitate, ministrul Economiei, Florin Spătaru. În perioada următoare se doreşte dezvoltarea industrială pe bază de licenţe. Ministrul a făcut referire la asigurarea unui transfer tehnologic prin parteneriate cu companii străine şi asigurarea unor măsuri suport pentru companiile româneşti în achiziţionarea acestor licenţe şi dezvoltarea unor unităţi de producţie sub licenţe.