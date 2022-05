Constructorii de pe litoral vor fi verificaţi timp de o lună întreagă, inclusiv în weekenduri

În perioada 6 iunie- 2 iulie va avea loc în judeţul Constanţa, o campanie de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul construcțiilor. Numărul mare de șantiere temporare și mobile și dinamica activităților din domeniul construcțiilor din județul Constanța, în special din zona litoralului și, mai ales, în Năvodari, a determinat conducerea Inspecția Muncii să dispună desfășurarea activităților de control, sub coordonarea inspectorilor de muncă din cadrul Direcției Control Securitate și Sănătate în Muncă.„Din analiza datelor statistice din anii precedenți, se constată că decizia conducerii Inspecției Muncii de a delega inspectori de muncă din cadrul DCSSM pentru coordonarea acțiunilor de control la nivel local a fost benefică, constatându-se o creștere a gradului de exigență manifestată, aspect reflectat atât în numărul de controale efectuate la angajatori, cât și în numărul neconformităților grave constatate (392% în 2021 față de anul 2020, respectiv 425% fața de 2019). Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate în anul 2021, precum și gravitatea acestora, Inspecția Muncii consideră că se impune continuarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în șantierele temporare și mobile, pentru creșterea gradului de securitate”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa.Aceştia au precizat că cele mai frecvente deficienţe care au dus la producerea accidentelor mortale în anul 2021 au fost următoarele: echipamentele de muncă utilizate, fără sisteme de protecţie colectivă, fără balustradele solide, fără platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime. Apoi, lucrătorii nu au utilizat echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci). Totodată, în multe cazuri, platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor erau dimensionate și construite astfel încât prezentau riscuri de accidentare în timpul utilizării.Muncitori neinstruiţi necorespunzător la locurile de muncăInspectorii de muncă au adăugat angajatorii nu au asigurat condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său. În acelaşi timp, angajatorul nu a prevăzut mijloacele de protecţie colectivă împotriva surpării terenului - sprijiniri de maluri, pe întreaga înălţime a malului în zona de acţiune a lucrătorilor, conform proiectelor. În plus, s-a constatat că nu se respectă distanţa suficientă faţă de excavaţii a grămezilor de pământ, materialelor şi vehiculelor în mişcare, conform precizărilor din proiect etc.Referitor la acțiunile de control care vor avea loc în perioada următoare, acestea vizează identificarea și combaterea muncii nedeclarate și verificarea modului de respectare a dispozițiilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Acestea vor urmări, cu preponderență, verificări ale următoarelor aspecte: locurile de muncă aflate la înălțime, schele, excavații, modul de instruire a lucrătorilor, existența instrucțiunilor proprii, însușirea și respectarea acestora de către lucrători, măsurile de prevenire a consumului de alcool în șantiere, instrumentele de supraveghere obligatorii la locurile de muncă. Acțiunea se va desfășura timp de patru săptămâni, inclusiv în zilele de la sfârșitul săptămânii, în principal în trei zone reprezentative: zona de nord (Corbu, Năvodari, Constanța Nord), zona centrală (Constanța sud - Eforie Sud) și zona de sud (Olimp - Limanu, Vama Veche).