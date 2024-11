INFO economic

l Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, a anunţat banca centrală. De asemenea, CA al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.l Operatorul aerian 100% românesc Dan Air a devenit oficial membru al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), care promovează cele înalte standarde de siguranţă, securitate, sustenabilitate şi eficienţă în aviaţie.Potrivit unui comunicat de presă al companiei, calitatea de membru IATA a fost obţinută în urma înscrierii în registrul IOSA, care a avut loc în 2024, şi care este o garanţie a faptului că operatorul aerian român se aliniază celor mai înalte standarde internaţionale privind siguranţa şi securitatea în aviaţie.l Rata anuală a inflaţiei va creşte uşor în ultimele luni ale anului curent şi va cunoaşte o fluctuaţie pronunţată în semestrul I 2025, rămânând deasupra intervalului ţintei şi peste valorile anticipate anterior, potrivit Băncii Naţionale a României.BNR menţionează că incertitudini şi riscuri însemnate decurg din conduita viitoare a politicii fiscale şi a celei de venituri, având în vedere măsurile fiscal-bugetare ce ar putea fi implementate din anul 2025 în scopul consolidării bugetare.