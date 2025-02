INFO economic

Potrivit sursei citate, incertitudini şi riscuri continuă să decurgă din conduita viitoare a politicii fiscale, date fiind, pe de o parte, impactul prezumat al măsurilor fiscal-bugetare corective implementate sau adoptate până acum, iar pe de altă parte, cerinţa consolidării bugetare în conformitate cu planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu Comisia Europeană, precum şi cu procedura de deficit excesiv.





l Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, a anunţat banca centrală. De asemenea, CA al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.l România a importat anul trecut cu 38,7% mai mult lapte brut faţă de 2023, în timp ce cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile de procesare de pe piaţa internă a crescut cu 4,6%, informează Institutul Naţional de Statistică.Astfel, cantitatea de lapte brut importată de unităţile de procesare a ajuns anul trecut la 159.812 tone, iar cantitatea de lapte colectată de pe plan intern a fost de 1,26 milioane de tone.l Rata anuală a inflaţiei va cunoaşte o fluctuaţie pronunţată în semestrul I 2025, pe fondul efectelor de bază în dublu sens ce se vor manifesta pe acest orizont de timp, iar în semestrul II va descreşte pe o traiectorie mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă, informează Banca Naţională a României.