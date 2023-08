Învăţaţi rugăciuni! Micii întreprinzători se pregătesc de lovitura „buzduganului” fiscal

Măsurile pe care guvernanţii se pregătesc să le ia pentru a reduce din deficitul bugetar sunt privite cu îngrijorare de micii întreprinzători. Dacă pachetul „cadou” de toamnă va avea, finalmente, forma vehiculată, firmele mici sau cei care funcţionează pe PFA vor trebui să treacă pe la biserică şi să consulte versetele Bibliei. Doar rugăciunile din cartea sfântă îi vor ajuta să supravieţuiască!După ce, în ediţiile anterioare, am prezentat impactul brutal pe care ar urma să-l aibă noul cadru legislativ asupra unor sectoare speciale, precum IT sau construcţii, dar şi al firmelor mici, cărora li se va băga adânc mâna-n conturi, articolul de astăzi îl dedicăm zonei persoanelor fizice autorizate (PFA), în cazul cărora putem vorbi, fără teama de a exagera, de desfiinţare. Pentru că nu vor mai exista motive pentru care să se continue pe această linie.Conform viitoarelor norme, cei care îşi desfăşoară activitatea pe PFA ar urma să plătească CASS la total venituri, 10% din toate încasările facturate, la fel ca la impozitul pe venit. De parcă nu ar fi de ajuns, la CAS se introduce un nou plafon la 36 salarii minime pe lângă cele de 12 şi 24.„Măsurile despre care am citit prin ziare că ar urma să intre în vigoare vor pune cruce PFA-urilor. Nu văd motivul pentru care cineva ar mai lucra sub această formă, nu mai este niciun avantaj. Pe lângă impozitul de acum, de 10%, dacă apare şi CASS la venitul net, plus CAS 25%, putem spune că tragem obloanele. Va trebui să fac o reevaluare şi o reorganizare de activitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian I., mic întreprinzător constănţean, cu activitate în domeniul educaţiei, care funcţionează de mai bine de 10 ani pe PFA.La fel de afectate ar urma să fie şi profesiile liberale, unde relaxarea fiscală va fi înlocuită de taxe, cât mai multe taxe!Cel mai probabil, multe dintre PFA-uri vor fi închise, iar în locul lor vor apărea o serie de SRL-uri, „surori”, pe care se va factura separat, astfel încât să se intre într-o zonă de confort. Mai exact, firmele care vor avea încasări de peste 300.000 de lei şi cu marjă de profit peste 30% vor intra la impozit pe profit, iar patronii vor avea „grijă” să nu aibă un profit prea mare. Astfel, statul va încasa un procent mai mare dintr-un mare… nimic!XXXCASS rămâne, însă, la celelalte categorii de venituri (chirii, dividende, dobânzi, alte surse, bursă etc.) la plafoanele de 6, 12, respectiv 24 salarii minime, şi se introduce unul nou, de 36 de salarii minime.„Pachetul-cadou” mai are prevederi cu privire la creşterea impozitului pe dividende, de la 8% la 10%, majorarea TVA la anumite produse şi servicii, angajaţii din construcţii şi agricultură vor plăti CASS, iar în cazul IT-ştilor, se limitează facilitatea scutirii a impozitului pe venit la 10.000 de lei.