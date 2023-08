Fast and Fixed, o tehnologie care îți aduce un zâmbet sănătos și frumos

Pe parcurs ce înaintăm în vârstă, sănătatea orală devine o preocupare deosebit de importantă în viața noastră. Însă, buna evoluție a tehnologiei în domeniul implantologiei a adus o veste bună pentru persoanele care se îngrijorează. Tehnologia Fast and Fixed a deschis noi perspective în menținerea unui zâmbet frumos și sănătos, chiar și pentru persoanele care au ajuns la o vârstă înaintată.Datorită sistemelor moderne de implanturi dentare și a tehnicilor avansate, pacienții își pot restabili într-un timp record funcționalitatea și estetica zâmbetului lor. Pentru persoanele în vârstă, care au o sănătate orală fragilă și se confruntă cu edentație totală sau parțială sau vor să scape de proteza dentară și de inconvenientele create de ea, sistemul de implanturi Fast and Fixed reprezintă soluția ideală, spun specialiștii. Medicii stomatologi susțin că procedura Fast and Fixed, rapidă și minim invazivă a sistemului va asigura o recuperare mai rapidă și ușoară. Permite pacienților să se bucure imediat de beneficiile unei danturi fixe și sănătoase.Realizarea intervenției chirurgicalePersoanele care se confruntă cu probleme dentare trebuie să știe că tehnologia Fast and Fixed permite evitarea unor intervenții chirurgicale mai complicate. Este vorba despre proceduri precum adiția osoasă sau operația de sinus lift. Se începe cu administrarea anesteziei locale, asigurând astfel confortul pacientului pe durata intervenției. Ulterior, medicul specialist va efectua o curățare meticuloasă a cavității orale pentru a pregăti zona pentru implanturi.Conform specialiștilor, prin inserarea a patru implanturi dentare în mandibulă și șase implanturi în maxilar, se obține stabilitatea și rezistența necesară pentru lucrarea dentară definitivă. La scurt timp după intervenție, se fixează lucrarea provizorie, oferind pacientului o dantură estetică și funcțională în timpul perioadei de vindecare. Astfel, pacientul poate reveni rapid la activitățile cotidiene, fără disconfort sau restricții, redobândind încrederea în propriul său zâmbet.Fixarea lucrării definitiveDupă aproximativ 6 luni, pacientul trebuie să revină la clinica stomatologică pentru etapa finală a tratamentului, mai precis fixarea lucrării protetice definitive. Este vorba despre Lucrarea Thimble de titan cu coroane zirconiu individualizate, o opțiune sigură și de înaltă calitate pentru reabilitarea orală. Datorită tehnologiei avansate și a materialelor de calitate, lucrarea oferă o bază stabilă și fiabilă pentru coroanele din zirconiu, mai precizează medicii stomatologi. Structurile de titan frezate în mod avansat pot asigura o rezistență înaltă și o adaptare perfectă în cavitatea orală a pacientului.