Litoralul, afectat de diminuarea sumelor alocate de stat pentru voucherele de vacanţă

Voucherele de vacanţă reprezintă pentru unele segmente de business o sursă importantă de venituri, iar litoralul, anumite staţiuni balneare şi montane vor fi afectate de diminuarea sumelor pe care statul le alocă pentru aceste vouchere, a declarat preşedintele de onoare al Federaţiei Industriei Hoteliere din România, Călin Ile.Acesta consideră, însă, că piaţa de turism nu va scădea în 2025, ca număr de înnoptări, întrucât va creşte numărul de turişti străini care vor vizita România.„Voucherele de vacanţă reprezintă pentru anumite zone ale României o sursă importantă de venituri şi aceste zone, în special resorturile din România, litoralul, anumite staţiuni balneare şi montane vor fi afectate de diminuarea sumelor pe care statul le alocă pentru aceste vouchere.Însă, la nivel global, nu credem că piaţa va scădea ca număr de înnoptări pentru că, pe de o parte, populaţia va compensa aceste pierderi, dar pe de altă parte, vom creşte numărul de turişti străini, pentru că România devine mai atractivă şi vedem mesajele şi promovarea de care am beneficiat în ultima parte a anului, plus că se elimină acea barieră Schengen, care face mai facil şi accesul străinilor spre România, nu doar al românilor spre străinătate”, a spus Călin Ile.În opinia sa, per total, cifrele lui 2025 vor fi oarecum la acelaşi nivel cu 2024, însă cu modificări în funcţie de zone.