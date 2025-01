Vouchere de vacanţă pe 2025. „Corect este să contribuim real cu toţii la dezvoltarea turismului”

Moment dificil pentru economia românească. După pomenile electorale şi măsurile populiste menite să atragă voturi, vine timpul şi pentru… factură. Cineva trebuie să facă decontul şi cum nimic nu poate rămâne neplătit, ca de fiecare dată, tot românul de rând este cel mai afectat. Bani mai puţini în portofel, facilităţi pierdute!Când trăieşti doar din împrumuturi, rostogolind datoria şi trecând producţia în plan secund, nu ai cum să nu te gândeşti că, la un moment dat, sistemul se va prăbuşi. Va intra în colaps, pentru că formula economică după care se conduce orice societate, micro sau macro, este eronată.În această situaţie se află şi economia românească. Presate de Comisia Europeană să reducă rapid un deficit bugetar ajuns la cote alarmante, autorităţile de la Bucureşti au „lansat la apă” un pachet de măsuri fiscale incluse în Ordonanţa Trenuleţ (OUG 156/2024), publicată deja în Monitorul Oficial. Parcurgând-o, nu poţi trage decât o singură concluzie: autorii ordonanţei au pus accentul pe tăieri de drepturi şi facilităţi pentru angajaţi şi pentru firme, dar lipsesc cu desăvârşire măsurile de reducere a marii evaziuni fiscale. Cât priveşte producţia, generarea de plus valoare, aceste noţiuni probabil că le sunt străine celor care şi-au pus semnătura pe document.Aşadar, printre altele, avem de-a face cu îngheţări de pensii şi salarii, zile libere în loc de bani pentru orele suplimentare, alocaţiile copiilor nu mai cresc, se opresc angajările la stat (ceva „portiţe” au fost însă lăsate întredeschise), proiectele dezvoltate de Compania Naţională de Investiţii ori investiţiile derulate prin programul „Anghel Saligny” sunt cu semnul întrebării, elevii şi studenţii sunt şi ei afectaţi, la fel ca agricultorii sau constructorii.800 lei + 800 leiAvând în vedere că sezonul de iarnă este în plină desfăşurare, în ediţia de astăzi ne vom referi doar la o facilitate care a fost amputată. Este vorba despre voucherele de vacanţă, care vor fi în cuantum de 800 lei (în loc de 1.450 lei), în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025, şi care vor fi acordate bugetarilor ale căror salarii de bază nete din luna anterioară acordării acestora sunt de până la 8.000 lei.„Voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziţionate, respectiv 800 de lei pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puţin 1.600 lei.Pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale căror solde de funcţie/salarii de funcţie/salarii de bază nete acordate în luna prestării serviciilor turistice sunt de până la 8.000 lei lunar, inclusiv, se decontează 50% din valoarea serviciilor turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, respectiv maxim 800 de lei pentru servicii turistice prestate în valoare de cel puţin 1.600 lei”, se arată în Ordonanţa Trenuleţ.O opinie diferităAtât beneficiarii de vouchere de vacanţă, cât şi proprietarii de unităţi turistice au criticat la unison decizia, însă există şi… opinii diferite.„Noi, cei din mediul privat, plătitori corecţi de taxe şi impozite, nu am beneficiat niciodată de asemenea facilităţi. Cunosc persoane care se limitau la cei 1.450 de lei şi nu mai cheltuiau nimic în plus, deci care era aportul lor la dezvoltarea turismului românesc? Cred că este o decizie corectă să contribuim cu toţii şi ne-ar bucura foarte mult dacă şi noi, cei din mediul privat, am putea deconta jumătate din factura de 1.600 de lei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuţ N., administratorul unei firme constănţene.