Banking, turism, infrastructură rutieră. INFO economic

l BRD Groupe Societe Generale a fost desemnată, la Londra, „Banca anului în România” pentru al doilea an consecutiv, de publicaţia britanică „The Banker”, parte a grupului „Financial Times”. Potrivit instituţiei bancare, premiul reflectă recunoaşterea internaţională a rezultatelor de excepţie şi a strategiei ambiţioase a BRD, care îmbină inovaţia cu sustenabilitatea şi contribuţia la dezvoltarea economică a României.l Numărul de turişti români care vizitează Indonezia în acest an va depăşi cifra de 25.000, un record, care poate fi depăşit în viitor, a declarat Kementerian Luar Negeri, responsabil pentru Europa de Est din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Indoneziei. Acesta a precizat că Bali reprezintă principalul punct de atracţie pentru turiştii români, zonă pe care guvernul ţării asiatice şi-ar dori să o „elibereze” prin crearea altor 10 Bali.l A fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate necesar construcţiei drumului de mare viteză Caransebeş - Lugoj (aproximativ 50 km). Compania spaniolă Ingeniera Especializada Obra Civil e Industrial are la dispoziţie 16,07 milioane lei, fără TVA, şi 21 de luni pentru finalizarea contractului, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Construirea drumului de mare viteză Caransebeş - Lugoj are ca obiective principale: reducerea timpului de călătorie şi creşterea vitezei medii de deplasare între localităţile Caransebeş şi Lugoj; îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a traficului rutier; reducerea numărului de accidente şi îmbunătăţirea parametrilor de confort în traficul rutier.