Banking, turism, deficit bugetar. INFO economic

l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri, 27 noiembrie, la 5,91% pe an, de la 5,87% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României. La începutul anului, indicele ROBOR la trei luni era 6,21%.Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,95% pe an, de la 5,92% pe an, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 5,98% pe an, de la 5,96%.l „Românii au cheltuit anul trecut opt miliarde de euro în alte ţări, iar provocarea adevărată pentru industria ospitalităţii este să-i convingem pe aceştia să cheltuiască o parte din suma respectivă în România”, a declarat Victor Ponta, consilier onorific al prim-ministrului, în cadrul unui eveniment de profil. El susţine că în Bucureşti sunt 150.000 de persoane care îşi pot permite să meargă în cele mai scumpe locaţii din lume la fiecare sfârşit de săptămână.l Deficitul bugetar a urcat la 6,19% din PIB după primele 10 luni din acest an, de la 5,44% din PIB la nouă luni, respectiv 3,91% din PIB în perioada similară a anului trecut, informează Ministerul Finanţelor. Veniturile totale au însumat 473,53 miliarde de lei în primele zece luni ale anului 2024, înregistrând un avans de 13,1%, iar cheltuielile bugetului general consolidat au totalizat 582,94 miliarde de lei, în creştere în termeni nominali cu 21% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.