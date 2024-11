myPOS: Soluții financiare eficiente pentru IMM-uri și Microintreprinderi

, o companie fintech premiată la nivel internațional, redefiniește modul în care întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) acceptă și gestionează plățile. Cu o platformă de afaceri all-în-one, myPOS sprijină peste 200.000 de companii din toată Europa, oferindu-le acces la soluții financiare de ultimă generație, adaptate nevoilor lor specifice.Platforma myPOS este un partener de încredere pentru IMM-uri și microintreprinderi, oferindu-le toate instrumentele necesare pentru: acceptarea plăților în persoană, online și mobile; accelerarea fluxului de numerar prin decontare instantanee gratuită; activarea comerțului electronic și gestionarea eficientă a afacerii prin sisteme digitalizate eficiente.„În era digitală, oferim soluții care ajută comercianții să rămână competitivi. myPOS nu înseamnă doar plăți rapide și sigure, ci și suport pentru dezvoltarea afacerilor oriunde s-ar afla. Astfel, în perioada, myPOS desfășoară o campanie de Black Friday cu reduceri de până la 60%. Cel mai accesibil terminal, myPOS Go 2, devine astfel o soluție și mai atractivă pentru comercianți. Terminalele POS portabile ale myPOS sunt ideale pentru întreprinderile mici, fiind compatibile cu toate metodele de plată, inclusiv: carduri cu bandă magnetică, cip și PIN; plăți contactless prin NFC, precum Apple Pay, Google Pay și Samsung Pay. În plus, terminalele beneficiază de conectivitate gratuită la internet, asigurată de cartela SIM 4G integrată; o baterie cu autonomie de lungă durată, care să asigure tranzacții pentru o zi întreagă; securitate avansată pentru protecția datelor clienților și decontare instantanee, fondurile fiind disponibile în câteva secunde. Cu myPOS, afacerea oricui este echipată să accepte plăți, să crească și să prospere, indiferent de provocările pieței moderne.”, a declarat Alexandru Badea, Sales Director myPOS România.Platforma myPOS oferă antreprenorilor tot ce au nevoie pentru a accepta plăți și a gestiona diverse aspecte ale afacerii, inclusiv vânzarea de la distanță, accelerarea fluxului de numerar și activarea comerțului electronic. Proprietarii de afaceri primesc gratuit un cont de comerciant în mai multe monede și un IBAN dedicat pentru fiecare monedă, un card de debit de afaceri pentru acces rapid la fonduri, decontare instantanee gratuită, capabilități digitizate de gestionare a afacerii și o platformă puternică pentru a-i ajuta să vândă oriunde.„Într-o lume în continuă schimbare, eficiența și adaptabilitatea sunt cheia succesului în afaceri. myPOS vă invită să descoperiți soluțiile noastre inovatoare de plată, concepute special pentru a răspunde nevoilor afacerilor mici și mijlocii din România. Cu ajutorul sistemelor noastre moderne, puteți simplifica procesele de plată, economisi timp și resurse, și crea o experiență impecabilă pentru clienții dumneavoastră. În plus, echipa noastră dedicată vă oferă suport logistic complet și consultanță personalizată, pentru ca implementarea să fie cât mai ușoară și eficientă. Împreună, putem construi un viitor mai bun pentru afacerile mici și mijlocii din România!”, a mai declarat reprezentantul myPOS România!.Cu o prezență în 30 de țări din Europa, myPOS a câștigat teren și în România, unde activează din 2016 prin parteneri și din 2019 prin sucursala proprie. În România, myPOS deservește mii de clienți, iar volumele sale tranzacționate cresc anual cu aproximativ 30%, confirmând încrederea pieței locale în soluțiile oferite. Susținută de o rețea de 18 magazine myPOS, răspândite în toată Europa, compania continuă să investească în dezvoltarea tehnologiilor care simplifică viața antreprenorilor.