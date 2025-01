N-ai producţie, creşti acciza! Românii vor plăti bani mai mulţi pentru carburanţi, băutură şi tutun

Ministerul Finanţelor a dat publicităţii proiectul de buget pentru acest an, construit pe o creştere economică de 2,5%, ceea ce duce valoarea Produsului Intern Brut la 1.912 miliarde de lei preţuri curente. Pachetul de măsuri nu va fi deloc pe placul românilor, care vor avea mai mulţi bani de plătit pentru carburanţi, băutură sau tutun.România stă rău, chiar foarte rău la capitolul producţie. O realitate de necontestat, demonstrată în principal de deficitul comercial: importăm mai mult decât exportăm, iar societatea funcţionează pe bază de consum.Statul are însă nevoie urgentă de bani şi, în situaţia în care nu are producţie generatoare de plus valoare, de undeva, din piatră seacă, tot trebuie să „stoarcă”. Nu-i mai rămâne decât varianta măririi taxelor, la care au recurs şi de data aceasta guvernanţii.Vine 1 aprilie şi nu-i glumă…Astfel, nivelul accizelor la o serie de produse energetice, precum benzine, motorine, gaz lichefiat, cărbune şi electricitate, va fi actualizat în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2025, se arată în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2025 şi proiecţia acesteia pe anii 2026-2028, publicat în dezbatere de Ministerul Finanţelor Publice.„Începând cu data de 1 ianuarie 2025, se are în vedere introducerea unui calendar de creştere graduală a nivelului accizelor, pentru perioada 2025-2026, la următoarele categorii de băuturi: bere, vinuri, băuturi fermentate, produse intermediare şi alcool etilic.Totodată, este vizată exceptarea de la prevederile privind actualizarea cu creşterea preţurilor de consum a nivelului accizelor pentru aceste produse”, se arată în documentul citat.În acelaşi timp, se menţionează actualizarea nivelului accizelor cu creşterea preţurilor de consum, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2025, inclusiv, conform regulii generale prevăzută de Codul fiscal, pentru următoarele produse energetice: benzină cu plumb, benzină fără plumb, motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, gaz natural, petrol lampant (kerosen), cărbune şi cocs şi electricitate.Proiectul de buget include şi majorarea, începând cu 1 aprilie 2025, a nivelului de acciză pentru produsele din tutun prelucrat, respectiv ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete şi alte tutunuri de fumat.Tot de la aceeaşi dată, ar urma să crească nivelul accizelor pentru produsele supuse accizelor nearmonizate, respectiv lichid cu sau fără nicotină, produse care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere, produse destinate inhalării fără ardere, care conţin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină şi pentru produsele cu nicotină, care nu conţin tutun, destinate consumului pe cale orală.De asemenea, din 1 ianuarie 2026, este prevăzută majorarea nivelului accizelor pentru bere, vinuri, băuturi fermentate, produse intermediare şi alcool etilic şi, totodată, exceptarea de la prevederile privind actualizarea cu creşterea preţurilor de consum a nivelului accizelor pentru aceste produs.Vox populi„Facem socoteli peste socoteli, totul pentru a rămâne pe linia de plutire. După ce că avem o fiscalitate excesivă, am rămas şi fără facilităţi, o scumpire a carburanţilor ne mai trebuia. Această creştere de preţ va produce efecte în lanţ. Să se impoziteze băutura, fumatul, jocurile de noroc, dar lăsaţi în pace sectoarele cu adevărat importante!”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Lucian L., administratorul unei firme constănţene din domeniul construcţiilor.„Trăim greu, din ce în ce mai greu. Nu ştiu ce au de gând cu noi cei de la conducerea ţării. Totul devine mai scump, preţurile sunt din ce în ce mai mari, numai pensiile noastre, şi aşa mizerabile, rămân pe loc.În 35 de ani, s-a distrus industria, s-a neglijat agricultura, nu s-a construit nimic trainic, s-a mers din împrumut în împrumut. Eu nu mai am mult de trăit, dar cred că pe copii şi pe nepoţi îi aşteaptă vremuri rele”, susţine Vasile R., pensionar constănţean.