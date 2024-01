„Amputarea” bugetului alocat medicinei va pune lacăt pe multe cabinete. „Nu se poate supravieţui”

Situaţie fără precedent în sistemul sanitar din România. Medicii de familie şi din ambulatoriile de specialitate au început deja să protesteze în faţa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Ei susţin că vor fi nevoiți să pună lacăt pe cabinete, dacă decizia de reducere a bugetelor de la 1 februarie rămâne în picioare. Desigur, consecinţele nu vor întârzia să apară: milioane de pacienți vor fi nevoiţi să scoată sume importante de bani pentru consultaţiile medicale. Toate acestea vin ca urmare a deciziei de reducere a sumelor de bani pe care cabinetele le primesc de la CNAS, motiv pentru care bolnavii vor fi nevoiți să plătească orice consultație la medicul de familie sau la medicul specialist.Pe plan local, Colegiul Medicilor Constanța a luat la cunoștință cu deosebită îngrijorare de prevederile propuse în transparență decizională, de CNAS, ce presupun „amputarea” drastică a bugetului în sectorul medicinei de familie, medicinei de ambulatoriu și stomatologiei în anul 2024. Medicii susţin că această reducere fără precedent a bugetului destinat segmentului prespitalicesc al CNAS subfinanțează grav o categorie extrem de importantă și indispensabilă a corpului medical. Tocmai de aceea, în virtutea statutului de funcționare și a prerogativelor legale, Colegiul Medicilor Constanța atrage atenția factorilor decidenți că aceste măsuri vor afecta grav calitatea actului medical și implicit sănătatea populației, prin incapacitatea de a susține cheltuielile cabinetelor de medicină de familie și ambulatoriilor de specialitate. „Această falsă economie de fonduri va determina creșterea cheltuielilor de sănătate pe termen scurt, mediu și lung, amplificată de criza de personal din sistemul sanitar din România. Pe cale de consecință, solicităm revenirea cel puțin la nivelul anterior al bugetului dedicat cabinetelor medicale din ambulatoriul de specialitate și medicină de familie, rezonând cu solicitările asociațiilor profesionale și patronale”, au precizat reprezentanţii colegiului de la malul mării.Pentru că subfinanțarea ambulatoriilor de specialitate și a medicinei de familie va produce rezultate dezastruoase în ceea ce privește accesul pacienților la serviciile medicale, am dorit să aflăm ce se poate întâmpla pe viitor.Pacienţii cu afecţiuni cronice vor fi cei mai afectaţiCel mai afectat segment este cel al pacienților cu boli cronice (pacienții diabetici, cardiaci, cei cu afecțiuni neurologice, gastroenterologice, hematologice şi nu numai) care vor avea mari dificultăți în obținerea medicației, de cele mai multe ori foarte scumpă și care, în lipsa accesibilității la medicul specialist din ambulatoriile de specialitate și apoi la medicul de familie, va fi constrâns să o procure direct din farmacii la nişte costuri exorbitante. Toată lumea ştie că CNAS a propus reducerea valorii punctului per serviciu medical, de la 4,5 lei, la 3,3 lei, în cazul ambulatoriului de specialitate.Potrivit dr. Adrian Barbu, medicii vor putea consulta acelaşi număr de pacienţi ca şi până acum, doar că veniturile obţinute la sfârşitul lunii, prin facturare, către Casa de Asigurări de Sănătate vor fi cu 30% mai mici. „Deficitul pe cabinet medical individual cu practică exclusiv privată, va fi mult mai redus, pentru că trebuie să luăm în calcul şi modificările fiscale care au survenit la începutul acestui an. Per ansamblu, deficitul generat în bugetul unui cabinet medical individual cu practică privată ajunge aproape de 50%, raportat la valoarea obţinută într-o lună. Toate acestea în condiţiile în care salarizarea unei asistente trebuie aliniată, şi ea, la noile norme, cheltuielile cu utilităţile, care sunt mai mari decât în 2023, plus alte elemente, care înseamnă dotarea cabinetului cu aparatură medicală, consumabile etc. Totuşi, oamenii trebuie să înţeleagă că nu se reduce numărul de consultaţii, nu apare o limitare din partea CNAS a numărului de pacienţi care pot fi văzuţi. Problema care va surveni în foarte multe dintre situaţii este că, numeroase cabinete aflate în contract cu Casa nu îşi vor mai putea susţine activitatea şi se vor închide. Aceste cabinete închise înseamnă un număr mult mai mare de pacienţi care vor fi nevoiţi să apeleze, pentru aceleaşi servicii medicale, fie la ceilalţi medici specialişti care vor supravieţui situaţiei, fie către ambulatoriile din spitalele de stat. De exemplu, sunt colegi care au avut pe cabinet un decont lunar de circa 10.000 lei. Dacă vor fi adoptate noile măsuri, veniturile respectivului cabinet se vor reduce la 7.000 lei. Din această sumă, se plăteşte asistenta, impozitele către stat, CAS, CASS şi, probabil, medicului îi vor mai rămâne în jur de 1.500 de lei. Vă daţi seama că acel medic va fi pus în situaţia de a închide cabinetul, pentru că este complet nefuncţional. Nu se poate supravieţui! Desigur, vor fi şi medici care fac deconturi de 25.000 de lei, dar din februarie, nu vor mai fi 25.000 de lei, ci cu 30% mai puţin, minus impozite raportate la acea sumă. Nimeni nu poate face sume uriaşe, pentru că toţi sunt limitaţi la un număr de consultaţii pe zi şi la un număr de puncte”, a declarat medicul, pentru „Cuget liber”.