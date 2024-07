Potrivit lui Alexandru Rafila, bugetul Ministerului Sănătăţii ar putea fi suplimentat săptămâna viitoare, astfel încât să fie alocate resurse pentru programele derulate de minister, precum cel de HIV-SIDA. „Ceea ce încercăm să facem şi chiar să reuşim într-un timp scurt, chiar săptămâna viitoare, să putem să avem o suplimentare a bugetului Ministerului Sănătăţii din care să putem aloca o sumă consistentă şi pentru programul de HIV. După cum ştiţi, finanţarea în general, în sănătate, are nevoie de ajustări în acest an. Dacă anul trecut au fost alocate aproape 500 milioane de lei, mai avem în acest an faţă de alocarea iniţială să putem să completăm încât să putem să facem finanţarea corespunzătoare a programului, să se traducă şi în realitate accesul la terapie antiretrovirală care să cuprindă schemele terapeutice recomandate de Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii. Am discutat cu ministrul Finanţelor, încât încă de săptămâna viitoare să avem posibilitatea unei suplimentări a fondurilor alocate programelor de la Ministerul Sănătăţii, iar programul HIV, alături de vaccinare şi celelalte, cu siguranţă reprezintă o componentă importantă care ne preocupă”, a spus Rafila.