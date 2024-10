NS Copiers, de cinci ori, în TOP-ul firmelor din Constanța

Știm că în timp calitatea vorbește de la sine despre o marcă, iar abordarea noastră client-centric aduce rezultate remarcabile în timp și ne ajută în zona de brand loyality, precum și în consolidarea parteneriatelor valoroase pe termen lung. Această strategie ne definește încă de acum un sfert de secol în urmă și continuă să fie un diferențiator puternic al firmei noastre în piață!

Care sunt factorii cheie care au contribuit la obținerea acestui rezultat excepțional de a fi pe primul loc în topul județean al firmelor timp de 5 ani consecutivi?Credem că în business nu există o “cale ușoară”. Toate rezultatele noastre sunt rodul indiscutabil al muncii și al implicării constante a întregii echipe. Bineînțeles că apar și oportunități, dar acestea se dezvăluie tot pe fondul implicării. Deci, dacă vreți să știți ce baghetă magică deținem în spatele brandului NS Copiers , ei bine, aceasta este perseverența.Cum a reușit NS Copiers să se adapteze la schimbările rapide ale pieței și să rămână competitivă?Anul 2023 a fost un an de scăderi pentru aproape toate firmele. Confruntați cu acest fapt, cu dispariția unor piețe tradiționale, am încercat să creștem eficiența proceselor în cadrul firmei, să găsim noi parteneri și să mărim aportul serviciilor în cadrul cifrei de afaceri.În ce măsură credeți că acest succes are un impact pozitiv asupra comunității locale din Constanța?O comunitate prosperă este rezultatul direct al unui mediu de afaceri sănătos. Cu cât mai multe firme au rezultate notabile în plan economic local și național, cu atât comunitatea locală va fi mai înfloritoare, atât prin faptul că membrii ei vor avea un nivel ridicat de venituri, cât și prin taxele și impozitele locale pe care aceste firme le plătesc, toate acestea contribuind la creșterea nivelului de trai al întregii comunități, e ca circuitul apei în natură.Care au fost cifrele companiei la nivelul anului 2023?După cum spuneam, anul 2023, a fost un an al scăderilor, (concret, înregistrând o cifra de afaceri de aproximativ 3,2 mil euro), care a fost sub așteptările noastre, însă ne propunem să recuperăm pe acest final de an.Ce previziuni aveți pentru finalul anului 2024?Deși prima parte a anului curent a început în aceeași notă de scădere a anului 2023, diferența s-a recuperat deja și credem că ne putem atinge obiectivul de creștere cu 10% față de anul trecut. Toată echipa este angrenată în acest proces și încercăm să nu pierdem nici o oportunitate, astfel încât să ne atingem obiectivele.Cum vedeti evoluția pieței pentru anul viitor?Într-un an în care schimbările în plan politic și economic vor amprenta cam toate sectoarele de activitate, ne putem aștepta la ușoare scăderi ale pieței cel puțin în prima jumătate de an. Posibil ca în a doua jumătate a anului viitor, să discutăm despre o ușoară revigorare, însă per total ne așteptăm la o piață care cel mai probabil va fi în stagnare comparativ cu 2024.Care sunt principalele obiective ale companiei pentru următorii ani?Dorim să ne consolidăm poziția de lider pe segmentul nostru de piață în domeniul echipamentelor și serviciilor de print, iar firma NS Copiers să fie percepută că una de referință atât în peisajul economic constănțean cât și în cel național.Planificați extinderea activității în alte regiuni ale țării sau chiar la nivel internațional?Deja suntem prezenți la nivel național prin platforma noastră de vânzări online ecopy.ro , iar în regiunea de SE a țării suntem cel mai mare jucător pe piața echipamentelor de copiere și imprimare.Cum este compania implicată în inițiative de sustenabilitate și protecție a mediului?NS Copiers este un promotor activ al sustenabilității. Prin soluțiile noastre de management al documentelor, reducem semnificativ consumul de hârtie și energie. De asemenea, avem implementate programe de reciclare pentru ambalaje, echipamente vechi și cartușe de toner în toată rețeaua noastră de parteneri, contribuind astfel la protejarea mediului. Iar prin parteneriate cu organizații precum Fundația Restart Constanța, susținem proiecte locale care îmbunătățesc calitatea vieții comunității noastre.Care ar fi punctele forte ale companiei sau ale echipei NS Copiers?Cu o experiență de peste 25 de ani în industria printului, suntem mereu la curent evoluția tehnologiei de imprimare și ne adaptăm rapid la noile tendințe. Echipa noastră de specialiști poate oferi oricând cele mai eficiente soluții pentru orice tip de afacere, iar consultanța oferită de specialiștii noștri este de nivel expert. Portofoliul de produse și servicii al NS Copiers a ajuns la o calibrare optimă, astfel încât să poată răspunde cu precizie nevoilor identificate în piață de-a lungul anilor.Ce a însemnat pentru dumneavoastră și pentru echipa NS Copiers să primiți aceste distincții importante?Ambele sunt importante pentru noi, însă “Trofeul pentru Excelență” înseamnă foarte mult, pentru că acesta vorbește practic despre “perseverența” specifică nouă, ca echipă. Una e să ai o reușită o data, noi am reușit de 5 ori consecutiv, asta spune ceva despre echipa și brandul NS Copiers . Ne bucură această recunoaștere “cincinală”, cu atât mai mult cu cât nu este prima dată când este obținută.Cum ați descrie în mare strategia de business a brandului NS Copiers?Care sunt cele mai importante tendințe pe care le observați în industria de print și management al documentelor?Securizarea datelor devine o necesitate în era digitală. Observăm o cerere tot mai mare a serviciilor adăugate ce țin de securitatea datelor. Oamenii devin din ce în ce mai preocupați de protejarea informațiilor atât în mediul online, cât și pe hârtie, așa că funcționalitățile echipamentelor de ultimă generație cu care noi lucrăm ne ajută să furnizăm soluții cu adevărat eficiente, pentru orice organizație. Ecopy - subrand al NS Copiers, specializat în vânzarea și închirierea de imprimante multifuncționale de tip copiatoare, imprimante. Cu o experiență vastă în vânzarea consultativă și suportul pentru echipamentele profesionale office, brandul oferă soluții complete de print, copy & scan, precum și de securitate & gestionare a documentelor.