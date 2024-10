Ce rost are Halloween în tradiția românească? Pretextul distracției versus „drăcia socială”

An de an aceeași poveste, când vine vorba de Valentines Day și de Halloween. De ce să celebreze poporul român două sărbători fără nicio legătură cu istoria mioritică? Zilele trecute, am surprins într-un autobuz discuția dintre două mămici, dialog care s-a aprins treptat, devenind imposibil de… neglijat, pe marginea sărbătoririi Halloweenului, fixat pe data de 31 octombrie, un eveniment care a explodat de-a dreptul în spațiul comercial, fie că vorbim de marketuri sau localuri din Constanța.







Una dintre mămici se declara fericită că sunt copiii în vacanță și nu mai este nevoită să alerge după „drăciile” alea de costume care îngrozesc lumea, în timp ce mămica cealaltă i-a povestit că a participat weekendul trecut la o petrecere dedicată acestei sărbători și că ai ei copii s-au distrat grozav. Și de aici dialogul a escaladat: de ce am ajuns noi să venerăm o sărbătoare de origine total străină de obiceiurile românești, transformată într-un bum comercial? Iar mămica pro-Halloween a replicat: „este prilej pentru copiii noștri să se reunească și să petreacă împreună cu alții, nu numai la aniversări. O fi ea de groază, dar poate fi foarte distractivă!”.







„Vă rog nu rostogoliți prostii!”





Cu doar câteva zile în urmă, sociologul Gelu Duminică explica, pe pagina sa de Facebook, originile acestei sărbători împrumutate: „Că tot s-a dilit lumea și propagă o mizerie mincinoasă despre Halloween: sărbătoarea asta se trage din Samain (sfârșitul verii) celebrată de celți. Oamenii ăștia credeau că după ce au terminat cu recoltatul, ar fi bine să facă niște focuri mari cu care să alunge spiritele rele. Tot ei credeau că de Samain, lumea spiritelor se unește cu lumea viilor și că e bine să-i comemorezi pe cei ce nu mai sunt. După ce i-au cucerit romanii, celții nu au mai putut sărbători Samain-ul pentru că noii conducători ziceau că această sărbătoare e păgână. Așa că au înlocuit-o cu Sărbătoarea tuturor sfinților pe care o sărbătoreau în primele zile de noiembrie (prin anul 800 d.H era 01.11, iar de prin anul 1000 - pe 02.11). De prin 1800 și ceva, pentru că era mare foamete în Irlanda, mulți au plecat în America. Și au luat și sărbătoarea asta cu ei. Și i-au spus «All Hallows Eve» sau «All Hallows Even», adicătea «Ajunul Nopţii Sfinte». Sau prescurtat, Halloween. Așa că vă rog, nu rostogoliți prostii. Mai ales noi, cei care avem o cultură populară plină de spirite rele, măști de măști, descântece și vrăji. Apropo: peste doar două luni vine Crăciunul. Sper ca cei care se arată oripilați acum de măștile de Halloween să aibă aceeași atitudine la măștile colindătorilor autohtoni! Ne dați sau nu le dați!”. La postarea cu pricina au venit cu comentarii numeroși internauți, dar ne-a atras atenția atitudinea unei profesoare: „În fiecare an, când fac vreo activitate la școală dedicată acestei sărbători, aud o grămadă de inepții. Ieri am sărbătorit Halloween-ul în avans, pentru că de luni intrăm în vacanță. Am organizat un concurs de costume și de machiaj la care s-au înscris foarte mulți copii. S-au pregătit serios, și-au confecționat ținute care mai de care, și-au făcut niște machiaje wow și au venit însoțiți de părinți emoționați, dornici să-i susțină (unii dintre ei chiar costumați). A fost emoție și multă bucurie. Prezentările copiilor au fost ingenioase, amuzante, totul la superlativ, greu de decis cine să câștige. Reacția multor colegi profesori a fost bună, au susținut demersul, însă a altora...de tot râsul. I-au «informat» pe copii (înainte de concurs) că sărbătoarea este pentru diavoli, că participând la activitate vor atrage răul asupra lor și că doar niște păgâni fără Dumnezeu ar sărbători Halloween-ul. Copiii au venit să-mi spună... Am avut un gust amar. Cum să strici bucuria unui copil, spunându-i așa ceva?!”.



„Antrenament pentru iad”