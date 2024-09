Ouăle lui Zelenski îi duc la faliment pe fermierii constănţeni. „România e sat fără câini!”

Piaţa agricolă este invadată de produse din Ucraina, care, oficial, sunt doar în tranzit în România. În realitate, multe rămân în ţara noastră, spre nemulţumirea fermierilor locali, care îşi văd afacerile ameninţate cu falimentul. De la cereale, miere de albine şi până la… ouă, totul este mai ieftin atunci când poartă emblema „made in Ukraine”. Şi e firesc, pentru că regulile Uniunii Europene nu-s valabile la ei!Războiul din Ucraina a făcut, involuntar şi indiscutabil, mult rău agricultorilor români. Pe pieţele din ţara noastră şi-au făcut rapid loc produsele ucrainene şi, fie că vorbim de cereale, de grâu, de floarea soarelui, de miere de albine sau carne, preţurile la care sunt oferite sunt incomparabile cu cele practicate de fermierii autohtoni.Mai nou, în supermarketuri au apărut şi ouăle ieftine din Ucraina. Se vând la preţuri de dumping, 0,55-0,58 lei bucata, iar urmările pot fi dramatice în două privinţe: pe de o parte, fermierii români sunt ameninţaţi cu falimentul, pentru că nu-şi vor mai putea vinde produsele lor, iar pe de altă parte, beneficiarul final, cetăţeanul consumator, ar putea avea probleme de sănătate, pentru că standardele de producţie sunt învăluite în mister.„Este strigător la cer ceea ce se întâmplă, la această oră, în România. Ţara noastră parcă ar fi sat fără câini, face fiecare ce doreşte, fără restricţii.Noi suntem crescători de păsări, avem o fermă pe care încercăm să o dezvoltăm respectând regulile impuse de Uniunea Europeană. Suntem producători de carne, de ouă, dar vânzările au început să scadă şi tare mă tem că vor scădea şi mai mult din cauza produselor care vin din Ucraina. La televizor, autorităţile spun că navele, camioanele fac doar tranzit, însă realitatea să ştiţi că este cu totul alta. Produsele rămân la noi în ţară şi ne sufocă!Am mers personal la magazin, am văzut ouăle lui Zelenski, de 50 de bani. Este incredibil! Niciodată în viaţa aceasta un fermier român nu va putea vinde un ou la acest preţ. Nu ai cum! Noi avem standarde de respectat, sunt normele Uniunii Europene, pornind de la spaţii, furaje, tratamente etc.Stau şi mă întreb, iar această întrebare ar trebui să şi-o pună şi guvernanţii: oare în ce condiţii a fost produs acest ou, dacă pe raft e 50 de bani? Atenţie, dincolo de procesul de producţie, mai luaţi în calcul şi transportul: camion, şofer, taxe, carburant etc. Îi controlează cineva pe crescătorii de păsări din Ucraina? Pentru că ar putea fi o problemă de sănătate naţională, cine ştie ce gunoaie, ce mizerii introducem în organism. Românul se bucură că poate cumpăra ceva ieftin, dar acea ieftineală îi poate aduce mari necazuri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Pascu, fermier, crescător de păsări.Iar spusele sale au fost confirmate de Ilie Iliescu, un constănţean care creşte păsări doar pentru consumul propriu.„Am făcut o socoteală în privinţa costurilor de producţie a unui ou. Puneţi şrotul, grăunţele, paiele din coteţuri, apa, benzina consumată cu drumurile de aprovizionare, energia electrică. Şi am ajuns la aproape 5 lei pentru un ou, cu atât ar trebui să-l vând pentru a acoperi costurile. Iar «fratele» ucrainean vine cu 50 de bani.Ar trebui făcute nişte controale prin magazine, cred că şi Consiliul Concurenţei s-ar putea sesiza”, a spus interlocutorul nostru.