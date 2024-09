Cauze care duc la apariţia melanomului unghial

Alunițele apar, de obicei, pe corp, dar, în cazuri mai rare, apar și la nivel unghial. Acestea se prezintă sub forma unei benzi brune sau brun-negre, care se întinde longitudinal, la nivelul lamei unghiale - melanonichie. Aceste alunițe subunghiale trebuie văzute de către medicul dermatolog, existând riscul să fie vorba de melanomul unghial. Ele pot fi de diferite culori, inclusiv maro, negru, roșu sau albastru, și pot varia în dimensiune și formă. Medicii susţin că majoritatea acestor alunițe sunt inofensive și nu necesită tratament. Cu toate acestea, este important să le analizaţi, întrucât, uneori, acestea pot fi semne ale unor probleme de sănătate, cum ar fi melanomul, un tip agresiv de cancer de piele. Câteodată, ce se vede sub unghie reprezintă chiar melanom.De fapt, melanomul unghial se prezintă clinic sub forma unei benzi de melanonichie, care este neuniform colorată, cu variate nuanțe de culoare, neuniformă ca aspect și dimensiuni. Alteori, poate deteriora suprafața unghiei și chiar o poate distruge, sau poate infiltra pielea din jur, apărând o pată neagră la una din marginile unghiei (manifestare care poartă numele de semn Hutchinson). Atenţie, însă! Apariția tumorii nu este legată de expunerea la soare, ci pare să fie legată mai degrabă de traumatisme la nivelul zonelor respective. De cele mai multe ori, tratamentul constă în îndepărtarea chirurgicală a întregii unghii și matrice, plus țesut sănătos în jurul leziunii.