Montarea de unghii false poate provoca arsuri, dureri sau umflături la nivelul degetelor

De foarte multe ori, doamnele și domnișoarele recurg la montarea de unghii false, atunci când au probleme cu unghiile crăpate, fragile, care se rup extrem de repede etc. Din păcate, oricât de atrase ați fi de acest tip de soluții, în timp, acestea pot avea repercusiuni atât asupra sănătății unghiilor, cât și asupra pielii.Chiar dacă nuanța ojei aplicată pe unghiile false rezistă destul de mult, până la patru săptămâni de cele mai multe ori, ar trebui să știți și că cel mai mare dezavantaj al aplicării unghiilor false este afectarea rezistenței unghiilor naturale. Potrivit dr. Denisa Beucă, la ora actuală, există două variante prin care unghiile false se pot aplica. Prima este reprezentată de lipirea unor unghii din plastic, cu un adeziv special. O a doua metodă ar fi prin prelungirea cu o pastă (rășină acrilică) sau a unui gel a unghiei naturale. Indiferent de metoda aleasă, tratarea acestei probleme nu trebuie amânată, pentru că poate duce la pierderea definitivă a unghiei. În același timp, substanțele care se găsesc în compoziția produselor folosite la aplicarea unghiilor false (rășini și formaldehide) pot provoca arsuri, dureri sau umflături la nivelul degetelor de la mâini. De altfel, este necesară expunerea la un dispozitiv care emite raze ultraviolete pentru uscarea unghiilor.„În plus, rășina acrilică folosită poate provoca iritații și eczeme pe vârful degetelor, existând riscul să se extindă și la alte zone din corp care ar putea intra în contact cu partea afectată (pleoape, față, gât). Totodată, ar mai trebui să știţi și că există riscul, dacă optaţi pentru acest tip de cosmetizare, să vă alegeţi cu unghii foarte subțiri, care se exfoliază și se îngălbenesc, din cauza pilirii excesive înainte de aplicarea unghiilor false. De asemenea, acrilul folosit distruge legătura dintre cheratinocite, adică celulele unghiei și afectează zona de unde se hrănește unghia naturală, mai exact, acea porțiune de sub cuticule. În plus, există o legătură puternică între o alimentație echilibrată, bogată în nutrienți de calitate și sănătatea unghiilor. Astfel, o dietă bogată în zinc - carne roșie, dovleac, linte, nuci - ajută la eliminarea petelor albe de pe unghii și reface unghiile casante, iar fructele și legumele bogate în calciu - spanac, varză, păstăi verzi, citrice - cresc rezistența unghiilor”, a precizat medicul.Din fericire, există câteva proceduri cosmetice la care puteți apela dacă vreţi o manichiură perfectă, proceduri care nu afectează sănătatea unghiilor. Este vorba despre unghiile din fibră de sticlă sau din mătase japoneză, care presupun aplicarea în straturi succesive, peste care se întinde un gel transparent, pentru a le securiza.În plus, vă puteţi întări unghiile adoptând câteva schimbări în rutina zilnică, mai ales dacă obișnuiţi să vă puneţi unghii false: minimizaţi expunerea la apă a unghiilor, altfel, acestea devin fragile și există riscul să se rupă cu ușurință. Nu uitaţi nici să consumaţi o cantitate suficientă de apă, care este esențială pentru sănătate, iar sănătatea unghiilor nu face excepție. Dacă nu vă hidrataţi corespunzător, unghiile pot deveni fragile și se pot rupe cu multă ușurință.