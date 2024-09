Vitaminele sunt foarte importante pentru îngrijirea unghiilor

Unghiile au nevoie de îngrijire la fel de specială ca pielea sau părul, îngrijire care trebuie să țină cont atât de aspectul estetic, cât și de sănătatea lor. Pentru ca unghiile să fie sănătoase și rezistente, este importantă atât îngrijirea exterioară, cât și cea interioară. Mai exact, așa cum produsele de îngrijire folosite conțin vitamine pentru unghii sau diverse uleiuri hrănitoare și hidratante, la fel și dieta alimentară ar trebui să fie bogată în nutrienți. Potrivit specialiștilor, alimentele bogate în proteine, așa cum sunt peștele, migdalele, mazărea sau fasolea favorizează producția naturală de keratină. De asemenea, unele vitamine ajută la îngrijirea unghiilor.De exemplu, vitaminele C și E sunt cele mai folosite atunci când vine vorba despre îngrijirea unghiilor, la fel și vitamina A. Vitaminele B7 (biotina), B9 (acidul folic) și B12 pot fi preluate din alimente, dar și prin suplimente alimentare. Zincul, fierul, magneziul și acizii grași Omega 3 sunt, și ele, elemente indicate în alimentație sau prin suplimente. Alimentele foarte bogate în antioxidanți, așa cum sunt strugurii, fructele de pădure, ceaiul verde sau ciocolata neagră sunt necesare atât pentru aspectul sănătos al unghiilor, cât și al părului și tenului. În același timp, produsele de îngrijire pe bază de aloe, colagen sau acid hialuronic sunt și ele indicate, atât pentru unghii, cât și pentru mâini în general. Special pentru unghii, însă, pot fi recomandate produse pe bază de keratină sau cu efect întăritor.