Daţi-i organismului vitaminele și mineralele de care are nevoie!

Se știe că vitaminele și mineralele joacă un rol extrem de important în menținerea stării de sănătate. Totuși, se întreabă oamenii, de ce apare, uneori, lipsa de vitamine și minerale, de ce analize este nevoie pentru a determina nivelul de vitamine și minerale din organism și cum se rezolvă problema carențelor?Deoarece organismul uman nu poate produce toate vitaminele și mineralele de care are nevoie pentru a funcționa în cantități suficiente, acestea trebuie obținute prin alimentație sau suplimente alimentare. Ca urmare, o dietă echilibrată și variată este crucială pentru asigurarea aportului adecvat de vitamine și minerale, contribuind astfel la menținerea unei stări de sănătate optime, însă uneori este nevoie și de suplimente alimentare. Înainte de toate, haideți să subliniem ce sunt vitaminele și mineralele? Potrivit dr. Ana Trandafir, vitaminele sunt compuși organici necesari pentru a susține viața, cele mai multe vitamine fiind luate din alimentație. Esențiale pentru funcționarea normală a metabolismului, vitaminele sunt de două feluri: liposolubile (solubile în grăsimi) și hidrosolubile (solubile în apă). Cele din prima categorie (A, D, E, K) sunt stocate în țesutul gras din corp și în ficat, uneori pentru luni întregi, iar cele din a doua categorie (vitamina C și complexul de vitamine B) nu rămân prea mult în corp, deci trebuie consumate mai des.Mineralele sunt importante pentru organism deoarece contribuie la formarea enzimelor și a hormonilor și ajută la funcționarea corectă a creierului, inimii, mușchilor și oaselor. Ce roluri au vitaminele și mineralele? Aceste substanțe nutritive îndeplinesc o varietate de roluri vitale în procesele biologice și metabolice. Iată de ce avem nevoie de vitamine și minerale: sunt cofactori sau coenzime esențiale în numeroase procese metabolice, care ajută la desfășurarea corectă a reacțiilor chimice din organism, inclusiv procesele de producere a energiei, sinteza proteinelor și metabolismul carbohidraților și grăsimilor. Multe vitamine și minerale, cum ar fi vitamina C, vitamina D și zincul, sunt esențiale pentru buna funcționare a sistemului imunitar, deoarece ajută la combaterea infecțiilor și la menținerea sănătății generale.„Din păcate, lipsa de vitamine înseamnă că numărul de globule roșii sănătoase scade. Astfel, anemia cauzată de lipsa de vitamine apare de obicei când o persoană nu consumă suficientă vitamina C sau vitamina B12 ori folați sau poate să apară dacă organismul nu poate absorbi ori procesa normal vitaminele primite. Carența de minerale apare în timp, dacă o persoană nu consumă cantitățile suficiente sau dacă organismul are dificultăți în a le absorbi. Cele mai frecvente sunt lipsa de calciu, fier, magneziu, potasiu și zinc. O persoană care suferă de avitaminoză se confruntă cu simptome precum oboseală, tulburări respiratorii, amețeală, paloare, ritm cardiac neregulat, amorțeala degetelor, slăbiciune musculară, schimbări de dispoziție și lipsă de concentrare. De asemenea, carența de minerale vine cu simptome precum constipație sau diaree, balonare, slăbire a sistemului imunitar, pierderea poftei de mâncare, greață și vărsături, ritm cardiac neregulat, crampe musculare, furnicături ale extremităților, oboseală și lipsă de concentrare”, a precizat medicul.