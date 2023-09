Aveţi grijă cu vitamina A! Deficitul cauzează probleme cu vederea

Deficitul de vitamină A în organism duce la instalarea unei stări patologice cunoscută sub denumirea de hipovitaminoză A, iar lipsa vitaminei A din organism determină apariția stării patologice cunoscute sub denumirea de avitaminoză A.Vitamina A, cunoscută şi sub denumirea de „vitamina creșterii” este o vitamină liposolubilă (solubilă în lipide) cu origine dublă, animală și vegetală, cu structura similară unei substanțe alcoolice nesaturate. Aceasta este rezistentă la temperaturi mari, însă este sensibilă la expunerea de raze ultraviolete, la lumină și la oxigen.În organismul uman, Vitamina A îndeplinește următoarele funcții: asigură integritatea funcției vizuale, intervine în procesul de creștere și dezvoltare a organismului, în procesul de creștere și diferențiere a țesuturilor, asigură integritatea tegumentelor și a mucoaselor corpului. Totodată, ea intervine în procesul de reproducere, în procesul de creștere osoasă şi previne apariția afecțiunilor cardiovasculare și a cancerului. În plus, întărește sistemul imunitar, scăzând riscul de apariție a infecțiilor.Potrivit dr. Teodora Purtan, necesarul zilnic de vitamină A variază în funcție de vârstă și sex. De exemplu, la copiii de peste zece ani, la femei și la persoanele vârstnice, necesarul zilnic de vitamină A este de 800 micrograme. La femeile aflate în perioada lactației, necesarul zilnic de vitamină A este de 1.300 micrograme, iar la adolescenți, la femeile însărcinate și la bărbați, necesarul zilnic de vitamină A este de 1.000 micrograme.Determinarea nivelului seric al vitaminei A este recomandată pentru monitorizarea tratamentului cu vitamină A și în cazul în care se suspicionează apariția unui deficit de vitamină A sau prezența excesului de vitamină A în organism.„Deficitul de vitamină A în organism apare atunci când nivelul seric al vitaminei A scade sub limita minimă admisă și poate determina apariția tulburărilor de vedere (cu deteriorarea vederii), scăderea rezistenței sistemului imunitar și apariția unor tulburări trofice la nivelul mucoaselor și tegumentelor. Toate acestea determină alterarea calității vieții persoanei în cauză, iar deteriorarea vederii duce la apariția unui anumit grad de handicap, cu împiedicarea desfășurării anumitor activități, cotidiene sau profesionale. Instalarea deficitului de vitamină A în organism poate fi semnalată prin apariția mai multor manifestări clinice, specifice tulburărilor vizuale, scăderii sistemului imunitar și alterării tegumentelor și a mucoaselor, pe care aceasta le generează”, a explicat medicul.Printre manifestările clinice specifice deficitului de vitamină A se numără:inflamarea pleoapelor, senzația de mâncărime sau de arsură a ochilor, uscăciunea tegumentelor (xerodermia) și a mucoaselor, descuamarea pielii, unghii striate, senzația de gât și de gură uscată, modificarea aspectului pielii (piele cu aspect îmbătrânit), modificarea aspectului părului, care devine uscat și friabil.