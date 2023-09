Deficitul de vitamina C apare cel mai des la persoanele subnutrite

Carența de vitamina C reprezintă scăderea nivelului acesteia din organism, cu epuizarea rezervelor. Cel mai frecvent, aceasta apare la persoanele subnutrite, iar scăderile accentuate și îndelungate pot duce la apariția scorbutului, o boală care presupune cronicizarea deficitului de vitamină C și este caracterizată prin apariția unor manifestări clinice specifice sindromului hemoragic. Trebuie reținut faptul că deficitul de vitamina C în organism și scorbutul reprezintă o singură afecțiune, doar că atunci când vorbim despre deficit ne referim la forma acută de boală, un deficit care nu a mai apărut până atunci în organism, care poate fi corectat cu ușurință prin administrarea tratamentului corespunzător, pe când, atunci când vorbim despre scorbut, ne referim la forma cronică a bolii, un deficit sever de vitamină C, cu o evoluție îndelungată care se cronicizează și nu mai poate fi corectat.Specialiștii spun că simptomatologia apărută în cadrul celor două forme de boală este asemănătoare, doar că în deficitul de vitamină C tabloul clinic este mai puțin accentuat, iar sub tratament simptomatologia se remite fără apariția complicațiilor. Din păcate, în absența instituirii precoce a tratamentului corespunzător, după aproximativ trei sau patru luni de evoluție, deficitul primar de vitamină C se cronicizează, ducând la apariția scorbutului. Principala cauză a deficienței de vitamină C apărută la maturitate este adoptarea unui regim alimentar inadecvat precumconsumarea în exces a produselor alimentate prelucrate termic. Studiile au demonstrat că în timpul procesului de fierbere, coacere sau prăjire, are loc distrugerea vitaminei C prezentă în cantități crescute în unele produse alimentare (ardeiul gras, roșiile, conopida, broccoli, gulia, pătrunjelul, cimbrul, kiwi, merele, coacăzele negre, pepenele, căpșunile, portocala etc.)