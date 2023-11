Numeroase persoane se confruntă în ziua de azi cu păr uscat sau aspru la atingere, vârfuri despicate și un ritm de creștere încetinit. Potrivit specialiștilor, combaterea acestor manifestări din exterior, cu șampoane, tratamente, balsamuri sau uleiuri hrănitoare poate fi o soluție de scurtă durată dacă nu este tratată cauza, problema putând fi una internă, o carență sau un deficit de vitamine și minerale. Tocmai de aceea, cunoașterea rolurilor acestor vitamine este crucial pentru sănătate, menținerea balanței echilibrate fiind sinonimă cu o dezvoltare armonioasă. Ca urmare, îngrijirea părului nu poate fi completă fără un aport normal de vitamine, printre care se numără vitaminele: A, B1, B1, B3, B5, B7, B9, C, E.Pe lângă acestea, un rol important în menținerea unei podoabe capilare de invidiat îl mai au și calciul, iodul, seleniul și zincul. De exemplu, vitamina A contribuie la menținerea sănătății părului, dinților, pielii și țesuturilor moi dar când vine vorba de păr, are rolul de a proteja firul de radicalii toxici liberi, o carență de această vitamină ducând la un păr uscat, iar dacă se depășește limita superioară de 50 000 UI/zi, consecința poate fi căderea părului. Vitamina B1, în schimb, este o vitamină esențială pentru menținerea unui tonus muscular bun, pentru sănătatea pielii și părului. De asemenea, vitamina B9 sau acidul folic are un rol important în diviziunea celulelor și dezvoltarea lor la nivelul foliculului de păr, o carență de acid folic conducând spre o albire prematură a părului, însoțită de manifestări precum anemie și fatigabilitate.