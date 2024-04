Deficitul de vitamina C poate declanşa sângerarea gingiilor

Sângerarea gingiilor poate avea legătură, câteodată, nu doar cu o igienă orală precară, ci și cu anumite carențe de vitamine, arată unele cercetări recente. Dacă gingiile vă sângerează, este important să vă periaţi dinții de două ori pe zi, dimineața și seara și să folosiţi apoi ața dentară și apa de gură, deoarece ar putea fi un semn al gingivitei, stadiu incipient al bolii parodontale. Dacă sângerarea continuă, mergeţi, neapărat, la medicul stomatolog.Sângerarea gingivală este cea mai des întâlnită afecţiune stomatologică şi se întâlneşte la majoritatea oamenilor. Această sângerare a gingiei poate fi periodică sau permanentă, iar ea ne poate îngrijora sau nu. Majoritatea oamenilor au avut cel puţin o dată în viaţă sângerări gingivale, acestea fiind un simptom frecvent al bolii gingivale.„Sângerările gingivale sunt cel mai frecvent determinate de îndepărtarea inadecvată a plăcii bacteriene de la nivelul dinţilor şi liniei gingivale, rezultând astfel inflamaţia gingiilor (gingivita). Trebuie amintit că sângerările gingivale persistente pot fi asociate cu afecţiuni medicale grave, precum leucemia, tulburări de coagulare a sângelui sau afecţiuni trombocitare”, ne-a declarat dr. Roxana Mihai.În aceste condiţii, de obicei sunt observate şi sângerări sau vânătăi apărute cu uşurinţă în alte zone ale corpului. Inflamaţia liniei gingivale, a subliniat medicul, poate conduce la o formă mai avansată a bolii gingivale sau a osului maxilar cunoscută sub numele de parodontită.Alte cauze frecvente de sângerări gingivale includ deficitele vitaminice şi utilizarea anumitor medicamente. Câteva clase de medicamente, mai ales cele folosite pentru fluidizarea sângelui, au ca efect advers sângerările gingivale.Simptomele ce pot însoţi sângerările gingivale includ: halena (respiraţia urât mirositoare), aspectul roşu deschis sau roşu-violaceu al gingiilor, sensibilitatea gingiilor, leziuni sau ulceraţii la nivelul cavităţii bucale, retracţia gingivală (retragerea gingiilor), tumefacţia (umflarea) gingiilor.Afecţiunile gingivale ce pot duce la apariţia sângerărilor gingivale sunt: gingivita (infecţie a gingiilor); parodontita (infecţie a liniei gingivale care implică dinţii şi oasele). Principalele cauze grave de sângerări gingivale sunt leucemia şi tulburările de coagulare sau bolile trombocitare.Netratate, însă, bolile gingivale pot duce la pierderea dinţilor şi la abcese gingivale. Gingivita se tratează şi se previne printr-o igienă corespunzătoare a cavităţii bucale. Desigur, aceasta se face foarte greu în perioadele în care gingiile sunt tumefiate, pentru că dor foarte tare la periaj.Trebuie precizat că lipsa conexiunii posibile dintre sângerarea gingiilor și nivelurile scăzute de vitamina C poate avea consecințe grave asupra sănătății. Cele mai bune surse de vitamina C sunt fructele și legumele proaspete. Cu toate acestea, căldura și gătitul în apă pot distruge o parte din conținutul de vitamina C din aceste alimente, astfel încât consumul de alimente crude este cel mai bun. Sursele alimentare cele mai importante de vitamina C sunt ardeiul gras, kiwi-ul, portocalele și sucul natural de portocale, grepfrutul, căpșunile, spanacul și alte legume verzi frunzoase, roșiile, cartofii și mazărea.