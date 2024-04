Căpitanul le ordonă soldaților:- Săpați aici, aici și acolo, iar eu între timp mă duc să aflu unde trebuie de săpat.Un negru se plimba pentru prima dată prin Moscova și se nimerise să fie o zi geroasă de iarnă. La un moment dat, un câine începe să latre după el. Negrul se apleacă, voind să ia o piatră, dar nu o poate ridica din cauză că înghețul o lipise de caldarâm. Negrul gândește:„Rușii ăștia sunt nebuni: leagă pietrele și lasă câinii liberi!”- Martor, îl cunoașteți pe inculpat?- Da. Noi împreună am lucrat la o bancă.- Când anume?- Acu’ vreo doi ani, pe la ora patru dimineața.După 60 de ani de căsnicie, el moare. La scurt timp moare și ea și ajunge în Rai... unde-l vede pe el.- Dragule, ce bine-mi pare să te regăsesc!- Lasă-mă-n pace, cucoană! Contractul a fost foarte clar: „Până ce moartea ne va despărți!”Rugăciunea unui elev:- Bunule Dumnezeu, fă în așa fel ca Londra să fie capitala României, așa cum am scris eu la lucrarea de control!Termină fiul scoțianului liceul, iar tatăl, fericit, îl întreabă:- Ce vrei să-ți cumpăr ca să te recompensez?- Tată, zice fiul, aș vrea să am și eu o motocicletă…- Lasă, fiule, că-i prea scumpă, uite, îți cumpăr un pepene.Termină fiul și facultatea, tatăl îl întreabă:- Cum să te recompensez pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o?Fiul, pățit de data asta răspunde:- Lasă tată, nu te deranja, mai bine hai să bem o bere.- După pepene?!