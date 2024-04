Deficitul de vitamina B7 poate duce la probleme grave de sănătate

Când biotina (vitamina H sau vitamina B7) lipsește din organism, poate cauza o serie de probleme, unele chiar foarte grave, susțin specialiștii. Deficiența de biotină nu este la fel de des întâlnită, însă, precum alte deficiențe de vitamine și minerale, dar atunci când un pacient este diagnosticat cu această carență, poate avea efecte serioase asupra sănătății. Biotina are un rol important în organism contribuind la metabolizarea carbohidraților în glucide, proces cunoscut sub denumirea de glucogeneză. Arderea glucidelor asigură cea mai rapidă sursă de energie pentru organism. Biotina mai contribuie și la metabolizarea grăsimilor și aminoacizilor și ține sub control producția de colesterol rău LDL. Acest proces asigură organismului aportul necesar de proteine, care facilitează deplasarea și comunicarea între celule.Totodată, biotina este un mineral esențial în sarcină, întrucât asigură dezvoltarea optimă a fătului. Organele care beneficiază cel mai mult de un aport mare de biotină sunt ficatul, ochii și pielea. Suplimentarea cu biotină este uneori recomandată și în cazul în care vă confruntați cu unghii fragile și uzate.