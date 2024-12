Panouri fotovoltaice pe blocuri! Buget de 150 milioane de lei pentru Programul Urban Up

Energia verde câştigă tot mai mult teren. Statul român acordă importanţa cuvenită acestui domeniu şi, după programele de reînnoire a parcului auto ori de montare de panouri solare pentru gospodăriile individuale, mai pregăteşte unul îndrăzneţ: panouri fotovoltaice pe blocuri, principalele beneficiare fiind asociaţiile de proprietari.Ministerul Energiei a pus în consultare publică un nou program de investiţii - Urban Up, de 150 de milioane de lei, destinat asociaţiilor de proprietari în vederea instalării de panouri fotovoltaice pe blocuri, a anunţat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.„Este un proiect la care lucrăm de şase luni de zile. Ţinând cont de datele pe care o să le primim până la finalizarea proiectului, pentru că el se află în transparenţă publică, în acest moment ne gândim să finanţăm un sistem minim eligibil de 10 kilowaţi putere instalată şi 50% stocare, iar valoarea nerambursabilă să fie 100.000 lei pentru asociaţie. Asta înseamnă că la nivelul întregului buget putem să avem cel puţin 1.500 de blocuri care să beneficieze de astfel de investiţii după implementarea proiectului”, a explicat Burduja.Imediat după ce va fi aprobată Ordonanţa în Guvern, vor urma documentele programatice, respectiv ghidul solicitantului, anexe.„Noi ne dorim ca în luna martie, cel târziu, să putem să lansăm aplicarea proiectului. În perioada imediat următoare, ne dorim să înceapă evaluarea proiectelor şi implementarea, astfel încât în vară deja acoperişurile să poată să producă energia electrică”, a mai spus ministrul Energiei.Conform Notei de fundamentare, Programul Urban Up vizează finanţarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor din România, în vederea instalării sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de minimum 10 kWp, pentru producerea energiei electrice, precum şi pentru achiziţionarea de instalaţii de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, cu o capacitate de minimum 50% din puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice.În vederea implementării Programului, Ministerul Energiei va încheia cu beneficiarii contracte de finanţare multianuale, pe o perioadă de maximum cinci ani, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare.„Să-l vedem funcţional!”La Constanţa, asociaţiile de proprietari au primit cu un entuziasm rezervat vestea că ar putea intra în acest program.„Ideea este foarte bună, noi ne-am fi dorit de mult timp să montăm panouri, dar au fost nişte probleme de natură legislativă.Sper să prindem şi noi finanţare, mai ales că bugetul, din datele consultate pe site-ul ministerului, nu este unul foarte mare. Urmărim cu atenţie astfel de oportunităţi, pentru că am avea cu toţii de câştigat.În concluzie, un program bun, să-l vedem pus în practică, dar tare mă tem să nu fie doar o «petardă» electorală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Emil I., preşedinte al unei asociaţii de proprietari din municipiul Constanţa.De energia produsă va fi direcţionată către punctele de consum din spaţiile comune, iluminatul de scară, lifturile etc., iar veniturile din excesul de producţie vor merge către asociaţia de proprietari.Prin implementarea acestui program de finanţare, asociaţiile de proprietari devin mai puţin dependente de fluctuaţiile pieţei energetice şi de furnizorii tradiţionali.