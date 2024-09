„Vom face o campanie de informare cu privire la încheierea perioadei de plafonare a preţurilor la energie”

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), constănţeanul George Niculescu, a declarat, luni, 23 septembrie, în cadrul conferinţelei Focus Energetic, organizată la Palatul Parlamentului, că instituţia pe care o conduce va face o campanie de informare cu privire la încheierea perioadei de plafonare a preţurilor la energie, la 31 martie 2025.„Orice consumator de energie electrică sau de gaze naturale are un contract încheiat cu un furnizor de energie electrică sau de gaze naturale. Atunci este foarte uşor să primească informaţii în mod electronic sau fizic, aşa cum primeşte şi factura, cu privire la ce urmează să se întâmple după 31 martie 2025.Suntem în situaţia în care mulţi dintre consumatori au contracte care au un anumit preţ. Preţurile facturate sunt cele din Ordonanţa 27 care, în momentul de faţă, este în vigoare până la 31 martie. Nu este nimic greşit ca autoritatea de reglementare să aibă un rol proactiv în relaţia furnizor-consumator, să-l oblige pe furnizor să îl informeze pe consumator cu privire la preţul lui contractual. Poate ni s-a modificat preţul de contract, nu am fost atenţi, am semnat un act adiţional acum un an de zile, nu mai ştim care este preţul de contract, ne uităm doar pe factură şi vedem că avem un preţ plafonat, dar fără să ştim exact cât urmează să plătim după 31 martie”, a explicat George Niculescu.Acesta a reamintit că ANRE pune la dispoziţie o platformă prin care populaţia poate compara în timp real ofertele furnizorilor de preţ la energie electrică şi la gaze naturale.„De asemenea, consumatorii trebuie să ştie că au la dispoziţie şi platforma online de schimbare a furnizorilor, tot administrată de către ANRE, unde îşi pot schimba furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale în 24 de ore, la fel de simplu cum s-ar porta de la un operator de telefonie mobilă la altul”, a punctat Niculescu.În privinţa plafonării preţului la energie şi după data de 31 martie 2025, Niculescu a spus că, dacă Guvernul României, prin Ministerul Energiei, ia în considerare extinderea perioadei de aplicabilitate a Ordonanţei 27, acest aspect nu poate fi decât pozitiv.„Nu trebuie să uităm faptul că această ordonanţă de urgenţă a oferit o «umbrelă» consumatorilor de energie din România, un fel de protecţie în calea unor preţuri la energie electrică şi la gaze naturale foarte mari, preţuri pe care nu le-am văzut, nu ne aşteptam să le vedem vreodată. Dacă Guvernul va lua această decizie, evident că ne vom adapta, vom contribui proactiv la aceste măsuri”, a subliniat George Niculescu.