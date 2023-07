Prețurile la energie de la Hidroelectrica. Anunț pentru toți clienții

Preşedintele Consiliului Director al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a făcut un anunţ important pentru toţi clienţii companiei, şi a explicat şi de la ce a pornit criza din energie de anul trecut.







Consumatorii casnici care au ales Hidroelectrica nu au de ce se teme de creşterea preţurilor. Compania anunţă că îşi gestionează bine rezervele de apă, astfel încât să îşi onoreze tarifele contractuale şi să nu îşi pericliteze profitul.







“Odată cu noul cadru de reglementare intrat în vigoare de la 1 ianuarie, piaţa de energie s-a calmat. Am avut, în perioada anterioară, preţuri ale energiei mult sub preţurile cu care am fost obişnuiţi în ultimul an. E o situaţie naturală, în general în al doilea trimestru preţurile la energie sunt scăzute datorită hidraulicităţii pe care ar trebui să o avem în mod normal. Anul trecut nu s-a întâmplat asta, dar s-a întâmplat anul ăsta. Şi în viaţa companiei există o anumită ciclicitate din punct de vedere al resurselor hidro. Sunt ani secetoşi, cum a fost anul trecut, ani medii sau ani cu precipitaţii excedentare. Este un ciclu pe care am învăţat să îl gestionăm, astfel încât să nu afectăm nici profitabilitatea companiei, dar nici să fim în situaţia de a nu ne onora contractele.







Hidroelectrica dispune de o capacitate importantă de stocare a apei în marile lacuri, care se poate duce la 3 terrawaţi oră, astfel încât în momentele de secetă să folosim această resursă pentru a furniza energia electrică necesară tuturor”, a anunţat Bogdan Badea.







De la ce a pornit criza din energie din 2022 în România







Preşedintele Consiliului Director al Hidroelectrica a mai explicat că anul trecut lucrurile pe piaţa de energie au fost extrem de complicate, informează DC News.







“A fost o migraţie masivă de clienţi către noi, datorită preţurilor atractive. Am considerat că e normal să apropiem preţurile pe care Hidroelectrica le oferă consumatorilor finali de preţurile cu care eram obişnuiţi să vindem pe piaţa en-gross. Am constatat din păcate că acestea erau multiplicate de câteva ori ca valoare până să ajungă în casa fiecăruia dintre noi.

Noi energia o vindem către orice operator care are licenţă de furnizare.







Au fost multe fenomene care au influenţat piaţa de energie, de la companii care au vândut energie la preţuri competitive către clienţii finali fără să o fi achiziţionat în prealabil, şi cred că aceasta a fost cea mai mare problemă care a generat criza de anul trecut, peste care s-a suprapus şi criza regională.







Am atras atenţia de nenumărate ori ANRE asupra acestei chestiuni, pentru că e important când obţii o licenţă de furnizor să ai şi marfa. Nu de puţine ori cei care ofertează pe piaţa de energie nu au marfa, şi se bazează pe achiziţii din piaţa pentru ziua următoare, care e volatilă, şi acolo s-au înregistrat cele mai mari preţuri.







Ori, dacă venim la dvs şi spunem că vă dăm energie cu 400 lei MW/h, sau 0,4 lei kW/h, şi pe piaţă este, să spunem, 0,8 lei, 1,3 lei, nu putem face asta la infinit. Cam asta s-a întâmplat. Anumiţi operatori şi-au declarat insolvenţa, alţii au găsit soluţii prin diverse reglementări de a acoperi aceste decalaje.







Dar ce e important este că Hidroelectrica produce această energie, o avem, şi pe lângă preţul pe care îl ofertăm, avem şi energia. Nu punem consumatorii în situaţia de a fi trimişi la furnizorul de ultimă instanţă unde valorile sunt mult mai mari.







Nu trebuie să îşi facă nimeni probleme că nu avem energie, ba mai mult e 100% verde. Acest lucru e important şi pentru consumatorii casnici, dar e extrem de important pentru consumatorii non-casnici, industriali, companii care au politici de sustenabilitate pe care trebuie să le respecte”, a explicat Bogdan Badea.