Primăvara achiziţiilor, la Constanţa! Apelăm la creditul bancar sau la serviciile IFN-urilor?

Primăvara aceasta se anunţă a fi una a achiziţiilor, la Constanţa. Sunt diverse programe de stat ce pot fi accesate, gen Rabla sau Noua Casă, însă, atunci când lipseşte cash-ul, bugetele trebuie cumva suplimentate. Să lucrăm cu banca sau cu o instituţie financiară nebancară, oare cum o fi mai bine?Vrei să îţi cumperi o locuinţă mai mare, să îţi schimbi maşina sau pur şi simplu a apărut o întâmplare neprevăzută în viaţa ta. Dorinţa este mare, însă deloc proporţională cu sumele din conturi, situaţie în care varianta împrumutului este inevitabilă. În acest moment, intervine dilema: apelăm la un credit bancar, la serviciile unei IFN (instituţie financiară nebancară) sau la… cămătar. Cum, în cazul ultimei variante, s-a lăsat adesea cu „tăieri de degete”, viabile rămân primele două.O variantă de preferatCare este mai avantajoasă, la ce trebuie să fie atenţi constănţenii, care sunt elementele cele mai importante dintr-o analiză? La aceste întrebări ne-a răspuns Roxana B., ofiţer credit bancar.„Trecând peste faptul că îmi desfăşor activitatea într-o bancă, recomandarea mea este ca, atunci când aveţi neapărată nevoie de un împrumut, să apelaţi la serviciile băncilor. Sunt, într-adevăr, mult mai multe condiţii care trebuie îndeplinite, criterii, rigori, însă există mult mai multă protecţie, de ambele părţi.În momentul în care colaboraţi cu banca, există un contract ferm, dobânzile, fixe ori variabile, sunt stipulate exact, la fel şi toate celelalte costuri aferente deschiderii unui dosar. Probabilitatea de a descoperi că ai de returnat sume despre care nu ai ştiut este, practic, nulă. Termenii înţelegerii sunt foarte precişi, fie că vorbim despre un credit imobiliar, unul de nevoie personal sau pentru achiziţia unui autoturism.Iar în situaţia în care, dintr-un motiv sau altul, ratele nu mai pot fi plătite temporar, există diverse soluţii, refinanţări, pentru că banca are tot interesul de a-şi recupera banii împrumutaţi. În concluzie, recomand varianta lucrului cu banca”, a declarat interlocutoarea noastră.Atenţie la detaliile contractuluiDar există şi cazuri în care, din diverse motive, constănţenii nu mai pot accesa un credit bancar, iar atunci se îndreaptă către… IFN. Mirajul banilor obţinuţi rapid le suceşte minţile multora, care nu mai sunt atenţi la detalii şi realizează ulterior că au căzut din lac în puţ!„Ofertele IFN-urilor sunt nelipsite de pe internet. Şi sună foarte tentant! Bani la doar un click distanţă! Credit doar cu buletinul! Dobândă 0% pentru prima lună! Credit rapid, bani livraţi pe card, în doar trei ore!Sună bine, nu? Imaginaţi-vă un om care are nevoie urgentă de bani, este convins că alegerea este cea mai bună. Sub presiune, uită să parcurgă cu atenţie paginile contractului. Iar urmările pot fi cu adevărat dramatice.IFN-urile au propriile reguli, condiţiile de finanţare sunt mai relaxate, mai puţin rigide, însă trebuie avută grijă la dobânzi, care de obicei sunt mai mari, şi la termenele de rambursare. Ce se întâmplă dacă nu mai poţi plăti rata? Să nu care cumva să intri într-o belea şi mai mare decât la început!”, avertizează ofiţerul de credit bancar.În cele mai multe dintre cazuri, împrumuturile luate de la IFN-uri nu depăşesc plafonul de 5.000 de euro, cele mai comune destinaţii fiind pentru achiziţionarea de autoturisme, obiecte de uz casnic sau pur şi simplu pentru „rostogolirea” datoriilor.„Au fost situaţii în care, pentru un împrumut de 3.000 de euro, pentru cumpărarea unui Mercedes second-hand, omul să ajungă să piardă de tot maşina, pentru că n-a plătit la timp. Acei 3.000 de euro nu îi putea lua din bancă, pentru că atinsese pragul de îndatorare, de aceea a şi optat pentru IFN”, a explicat interlocutoarea noastră.