Primele centre de servicii integrate și benzinării Rompetrol pe Autostrada A1 (tronsonul Nădlac – Sibiu)

Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR) și Rompetrol Downstream – divizia de retail a Grupului KMG International în România, au deschis astăzi primele patru centre de servicii integrate de pe Autostrada A1 (tronsonul Nădlac – Sibiu), în apropierea orașelor Pecica (km 558+380, stânga și dreapta) și Orăștie (km 340+500, stânga și dreapta). Acestea au fost predate pentru utilare/dotare, operare și întreținere de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. către Rompetrol Downstream în baza unor contracte de concesiune de servicii atribuite prin licitație publică.Parte a Coridorului IV pan-european de transport (Dresda – Istanbul), autostrada A1 este principala cale rutieră de legătură spre și dinspre Ungaria și țările din vestul Uniunii Europene, fiind o rută atât comercială, cât și turistică.„Este o premieră pentru România, un concept gândit integrat pentru spațiile de servicii de pe autostrăzi, care asigură accesul clienților la o gamă variată de produse și servicii, spații generoase pentru odihnă, relaxare sau savurarea mesei împreună cu cei dragi, precum și spații pentru producătorii locali și regionali. La acestea se adaugă stații de încărcare rapidă pentru mașini electrice, precum și parteneriatul încheiat cu lanțul de restaurante KFC”, declară Cătălin Dumitru, Director Retail și Marketing în cadrul KMG International și membru al Consiliului de Administrație al Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român.Cele patru stații inaugurate astăzi fac parte dintr-un pachet de 12 centre de servicii pe care Fondul le va deschide pe A1, cu o investiție totală estimată la peste 40 de milioane de dolari. Efortul investițional pentru primele patru centre integrate s-a ridicat la 14 milioane de dolari, restul de opt unități urmând să fie deschise în perioada următoare, în proximitatea localităților Sagu (județul Arad), Giarmata și Recaș (Timiș), Cristian (Sibiu).Noile stații au o suprafață totală de aproximativ 4.260 metri pătrați – Pecica dreapta (suprafață interior – 596 mp), 4.260 mp – Pecica stânga (596 mp), 6.200 mp – Orăștie dreapta (596 mp) și 6.220 mp – Orăștie stânga (523 mp). La interior, suprafețele sunt triple față de media celorlalte stații Rompetrol și includ zone dedicate pentru magazin, restaurant, cafenea, loc de joacă pentru copii, spații pentru mame cu copii și facilități pentru persoane cu handicap.“Brandul Rompetrol își continuă dezvoltarea națională și regională. În 2013 am lansat un nou concept general al stațiilor Rompetrol, la finele lui 2019 am propus clienților o dezvoltare a acestuia prin alinierea elementelor constructive exterioare la tendinţele actuale şi o optimizare a spaţiului destinat produselor gastro, iar acum trecem la următorul nivel – o stație nouă Rompetrol pentru autostrăzile din România. În plus, sunt primele benzinării din România unde se poate savura o masă caldă, cu mâncare proaspătă, preparată din ingrediente naturale achiziționate de la producători locali. Meniul este pentru toate gusturile și cuprinde atât feluri de mâncare tradițională, cât și preparate din bucătăria internațională”, declară Zhanibek Nugertayev, directorul general al Rompetrol Downstream.Cu aproximativ 45-65 de noi angajați/stație, fiecare dintre acestea este dotată cu șase puncte de alimentare cu carburanți pentru autoturisme, două puncte de alimentare rapidă pentru camioane/ TIR/autobuze, o pompă AdBlue, un skid de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL), sisteme de recuperare vapori și iluminat led, plus patru posturi de încărcare rapidă a mașinilor electrice. Pentru reducerea consumului de energie, compania analizează posibilitatea montării de panouri fotovoltaice cu randament ridicat.Printre serviciile oferite se numară și sistemul Fill&Go, terminale de plată vigneta/facturi/transferuri bancare/încheiere asigurări, dar si un număr de 97 de locuri de parcare (Pecica) și 108 (Orăștie) pentru autoturisme și tiruri.În același timp, noul concept asigură și o dezvoltare firească a brandului ”hei”, prin transformarea lui într-un brand-umbrelă și crearea a trei linii distincte de servicii - hei&gourmet pentru servire asistată cu preparate tip restaurant, hei&go pentru produsele din magazine și hei&coffee pentru cafea, patiserie, sandwich-uri.“Totodată, compania este în contact cu autoritățile locale pentru a găsi și atrage producători locali și regionali interesați de promovarea și comercializarea produselor românești, iar, în funcție de interesul acestora, vom continua dezvoltarea acestui centru de servicii prin crearea de spații dedicate și condiții sigure de comercializare”, adaugă Zhanibek Nugertayev.O alta premieră pentru benzinăriile situate pe autostrăzile din România este reprezentată de parteneriatul încheiat între Rompetrol si KFC, operat de holdingul Sphera Franchise Group. Astfel, restaurantele KFC vor avea spații distincte și se vor regăsi în 3 locații din cele 12 benzinării Rompetrol de pe autostrada A1 (Pecica - km 558+380, Giarmata - KM 500+596 și Orăștie - KM 340+500).