Produs intern brut, servicii logistice, banking. INFO economic

l Institutul Naţional de Statistică a revizuit în urcare creşterea economică din primele trei luni ale acestui an, la 0,7%, de la 0,4% cât estima anterior, iar faţă de acelaşi trimestru din anul 2023, produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 0,5% pe seria brută şi de 2,2% pe seria ajustată sezonier. Produsul intern brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2024 a fost de 424,634 miliarde de lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 0,7% faţă de trimestrul IV 2023 şi cu 2,2% faţă de trimestrul I 2023.l România a parafat, luni, 8 iulie, un Memorandum de Înţelegere cu Arabia Saudită pentru cooperarea în domeniul serviciilor logistice, a anunţat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „În cadrul întâlnirii, am discutat despre implementarea în România a celor mai noi metode de furnizare şi operare a serviciilor logistice. Am pus accent pe schimbul de experienţă, dar şi pe găsirea unor soluţii pentru armonizarea politicilor şi reglementărilor în domeniul serviciilor logistice. Am transmis că România este un partener economic de încredere, iar investitorii pot găsi aici oportunităţi pe termen mediu şi lung”, a precizat Grindeanu.l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni, 8 iulie, la 5,81% pe an, de la 6,00% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României. Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,87% pe an, de la 6,04%, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la valoarea de 5,92%, de la 6,05%.