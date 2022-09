Raport devastator despre proasta administrare a întreprinderilor de către autoritățile publice centrale

Raportul dezvăluie că în cazul a 128 de întreprinderi publice, din totalul de 558 de posturi de administrator, doar 122 (respectiv 21,86%) erau ocupate de administratori numiți definitiv. Restul de 436 de posturi (78,14% din total) erau ocupate de administratori numiți provizoriu. Și atenție, mandatul provizoriu are, în cele mai multe cazuri, durata de patru luni!



Aceeași instabilitate se manifestă și în cazul funcțiilor manageriale. În anul 2021, cele 128 de întreprinderi publice au avut un număr de 151 posturi de director ocupate. Dintre acestea, doar 43 (respectiv 28,48%) au fost ocupate de directori numiți definitiv. Restul de 108 posturi (71,52%) erau ocupate de directori numiți provizoriu.





La sfârșitul anului 2021, statul român, prin autoritățile publice centrale, era acționar la un număr de 846 de întreprinderi. În 409 dintre acestea deține controlul, fiind unic acționar sau acționar majoritar, iar la restul de 437 de întreprinderi este acționar minoritar. Oare cât de bine își administrează statul întreprinderile în care deține controlul?Iată un prim răspuns: potrivit Raportului anual privind activitatea întreprinderilor publice în anul 2021 (document adoptat de Guvernul României în luna august 2022), din cele 409 societăți aflate în subordinea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităților publice tutelare centrale, 160 de unități (respectiv 39,12%) sunt în faliment, lichidare sau dizolvare.Alte 22 de întreprinderi publice, respectiv 5,38% din total, sunt inactive. Rezultă că doar 227 de unități, respectiv 55,5%, sunt active. Dintre acestea: 129 sunt societăți pe acțiuni, 12 sunt SRL-uri, iar 86 sunt regii autonome și institute naționale de cercetare-dezvoltare.Per ansamblu, cele 227 de unități active au obținut, în anul 2021, o cifră de afaceri de 45,186 miliarde de lei, un profit net de 7,607 miliarde de lei, i-au achitat statului-patron dividende în valoare de 4,652 miliarde de lei și au asigurat locuri de muncă pentru 169.065 de angajați. Dar trebuie precizat că, din totalul de 227 de unități active, doar 129 (respectiv 56,83%) au obținut profit în anul 2021, restul de 98 de unități (43,17%) raportând pierderi.În clasamentul întreprinderilor după profitul brut înregistrat în 2021, pe primele zece locuri se situează:1. Hidroelectrica SA – 3.538.485.000 de lei;2. Romgaz SA – 2.201.961.000 de lei;3. Nuclearelectrica SA – 1.204.093.000 de lei;4. Imprimeria Națională SA – 297.775.000 de lei;5. Transgaz SA – 239.268.000 de lei;6. Administrația Porturilor Maritime Constanța SA - 154.629.000 de lei;7. Registrul Auto Român RA – de 146.685.000 lei;8. Loteria Română SA – de 146.512.000 lei;9. Compania Națională de Investiții „CNI” SA – de 95.721.000 lei;10. Societatea Națională a Sării SA – de 71.847.000 lei.Deși un număr de 129 de unități au obținut profit în anul 2021, statul a beneficiat de dividende doar de la 40 de unități, suma totală încasată fiind de 4.651.729.000 de lei. Restul de 89 de unități au utilizat profitul pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți.Dividendele repartizate de unitățile din producția de energie electrică și extracția gazelor naturale reprezintă 80,29% din totalul dividendelor achitate de cele 40 întreprinderi. Hidroelectrica SA este societatea care a repartizat cea mai mare sumă către stat sub formă de dividende, cu o pondere de 48,72% din total.Per ansamblu, cele 227 de întreprinderi au încheiat anul cu un grad de îndatorare uriaș față de bugetele statului și creditori. Volumul total al datoriilor a urcat la 99.361.339.000 de lei, fiind mai mare cu 27,20% față de capitalurile proprii ale întreprinderilor și reprezentând 42,46% din valoarea totală a activelor acestora. Din totalul datoriilor celor 227 de întreprinderi, plățile restante la finalul anului 2021 însumau, 7.533.996.000 de lei, din care 2.713.918.000 de lei (respectiv 36,02%) la bugetele statului și 4.820.078.000 de lei (63,98%) către alți creditori.Printre marii datornici se numără: „CFR – Marfă” SA, care trebuie să returneze un ajutor de stat de 570 de milioane de euro plus penalități, Unifarm SA - aflată în incapacitatea de a rambursa un credit de 1,15 miliarde de lei, Uzina Mecanică Orăștie, „CFR – Călători” SA, Tarom SA, Compania Națională a Uraniului SA, Metrorex SA, Uzina Mecanică Sadu, Metrom SA și Uzina Mecanică Plopeni.Multe dintre unitățile controlate de stat nu ar putea supraviețui fără subvenții. În anul 2021, volumul subvențiilor acordate întreprinderilor publice centrale a crescut cu 21,60%, față de anul 2020, ajungând la 12.679.198.000 de lei.Din cauza proastei administrări a întreprinderilor publice, efectivele de personal ale acestora sunt în continuă scădere. În 2021, numărul angajaților celor 227 de unități active a scăzut cu 4.356 de persoane față de anul 2020. Cele mai mari reduceri de personal s-au înregistrat la: „CFR - Marfă" SA (-1.449 de persoane), Complexul Energetic Oltenia (-1.132 de persoane), Poșta Română (-790 de persoane), Metrorex (-684 de persoane), Regia Națională a Pădurilor Romsilva (-608 persoane) și „CFR – Călători” (-352 de persoane).Conducere sub semnul provizoratuluiInvoluția unităților din portofoliul statului este firească atâta vreme cât ocuparea funcțiilor administrative și manageriale se realizează, de o lungă perioadă de timp, după alte criterii decât cele ce țin de competența profesională. În ultimii 30 de ani, repartizarea posturilor bine plătite de la conducerea unităților din portofoliile ministerelor s-a făcut în funcție de interesele partidelor aflate la putere. Și întrucât guvernele au viață scurtă, managementul și administrarea unităților de stat stau sub semnul provizoratului.