Rău cu rău, dar mai rău fără rău! Constănţenii „forjează” aparatele de aer condiţionat

Ca mai toată ţara, Constanţa se confruntă, vara aceasta, cu vreme caniculară. E drept, în ultimele zile a mai şi plouat, însă prognoza meteo anunţă din nou temperaturi în creştere. În aceste condiţii, pentru confortul personal şi al locuinţei, constănţenii „forjează” la maximum aparatele de aer condiţionat. Să vezi facturi, luna viitoare!Temperaturile foarte ridicate înregistrate, săptămâna aceasta, la Constanţa, au condus la creşterea substanţială a consumului de energie electrică, E-Distribuţie Dobrogea înregistrând un consum mai mare cu până la 39% în data de 25 iulie faţă de cifrele înregistrate în a doua jumătate a lunii mai 2023. Unul dintre motivele care au generat această creştere este acela că, fie la serviciu, fie acasă, constănţenii folosesc la maximum aparatele de aer condiţionat.„Suntem dependeţi de aerul condiţionat. Eu sunt expert contabil, la birou lucrez cu cifre mari, nu am voie să greşesc, aşa că am nevoie de condiţii optime de muncă. Şi acasă pornim aparatele. Rău cu rău, dar mai rău fără rău! Cât o veni factura, asta e!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandra N., angajată a unei firme de producţie publicitară din Constanţa.Preţuri pentru toate buzunareleAşa cum era de aşteptat, şi vânzările de aparate de aer condiţionat au crescut substanţial, iar un meşter specialist în montat aparatura şi care să efectueze rapid lucrarea este tot mai greu de găsit.„Principiul omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna car nu prea este valabil la Constanţa. Oamenii îşi cumpără vara instalaţii de aer condiţionat şi vor imediat şi montajul, de aici şi comenzile masive în perioada sezonului estival. Noi încercăm să onorăm toate solicitările, însă, pe lângă montaje, mai sunt şi lucrările de întreţinere ale aparatelor existente”, ne explică Laurenţiu C., tehnician-montator aparate aer condiţionat.Am făcut şi o scurtă radiografie a pieţei, să vedem care mai sunt preţurile la magazinele de specialitate. Astfel, cel mai ieftin aparat de aer condiţionat portabil costă 950 lei, în timp ce, pentru sistemele clasice, trebuie să scoateţi din buzunar între 1.400 şi 3.000 de lei, în funcţie de producător sau de putere. Există şi aparate tip office, care pot răci mai multe încăperi, dar şi preţul este unul pe măsură: 6.000 de lei.Economie la portofel faceţi dacă apelaţi la varianta unui ventilator, ce-i drept mai puţin eficient pe aceste călduri. Preţurile pornesc, în general, de la 120 lei pentru un aparat clasic, cu două trepte de viteză, şi ajung până la 630 lei pentru un ventilator cu pulverizare şi trei trepte de viteză.Recomandări de sezonÎn cazul utilizării aparatelor de aer condiţionat, este recomandată răcirea graduală a locuinţei, metodă care reduce la jumătate consumul de energie faţă de setarea aparatului la temperaturi foarte joase. Concret, constănţenii pot seta temperatura la 23 de grade Celsius în loc de 18 şi pot lăsa aparatul pornit. De asemenea, este recomandată folosirea electrocasnicelor şi a celorlalte echipamente din casă într-un mod echilibrat, pe parcursul zilei fiind oportună utilizarea echipamentelor şi aparatelor absolut necesare, dar şi acestea nu simultan, în special în cazul aparatelor cu consum mare de energie.