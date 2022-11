Recunoaștere internațională pentru compania CELCO SA din Constanța

La ediția din acest an, organizată pentru prima oară în România, în parteneriat cu Banca Transilvania, au participat peste 20 de companii antreprenoriale românești cu cifre de afaceri între 10 și 75 de milioane de euro. Jurizarea a fost efectuată de experți ai Băncii Naționale a României, ai Bursei de Valori București, ai International Finance Corporation și ai Academiei de Studii Economice, care au evaluat capacitatea companiilor înscrise în program de a se adapta și reinventa, felul în care au fost structurate, urmărite și comunicate procesele din companie și impactul non-financiar pe care îl au asupra comunității.



La această ediție, nouă companii românești, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 335 de milioane de euro și aproximativ 3.150 de angajați, au primit certificarea Deloitte Best Managed Companies pentru excelența în management, analizată în raport cu cele mai bune practici internaționale. Iar printre aceste stele ale economiei naționale se numără și compania CELCO SA.







Mândri de performanța lor



Recunoașterea internațională a fost primită cu entuziasm de conducerea companiei. Iată câteva declarații:



Ion Secăreanu – director coordonator administrativ: „Rezultatele foarte bune constând în capacități de producție, calitatea produselor și eficiența financiară a societății sunt datorate faptului că au fost analizate și dezvoltate valorile companiei. Investițiile importante de ultim moment în domeniul automatizării, școlarizarea și instruirea permanentă a angajaților, grija față de mediu prin reciclarea selectivă - sunt câteva din obiectivele pe care le-am avut în atenție. Dar, fiind fideli acestor valori, avem încredere că, și pe viitor, vom fi cea mai potrivită alegere pentru clienți, colaboratori și aspiranții la un post pe care să-l ocupe la CELCO”.





Julieta Negrișan – director economic: „Participarea la programul Best Managed Companies a adus un plus de valoare companiei noastre din două perspective: pe de o parte, echipa noastră a avut posibilitatea de a fi supusă unei evaluări obiective și profesioniste, realizată de specialiști din instituții prestigioase din România, iar pe de altă parte, a constituit și o oportunitate pentru a afla lucruri noi pe care dorim să le implementăm în cadrul companiei, în perioada următoare. Certificarea Best Managed Companies reprezintă și o validare a faptului că realizăm activități eficiente care aduc beneficii pentru toate părțile implicate: companie, clienți, angajați, furnizori, comunitate.”





George Voicu – director producție BCA și adezivi: „Această certificare nu este întâmplătoare, ci reprezintă un efort comun și susținut al echipei CELCO, cu susținerea necondiționată a președintelui consiliului de administrație, domnul Niculae Dușu, pentru a identifica și a aplica cele mai bune practici în activitățile de zi cu zi. Cu prilejul acestui atelier de lucru, la care au participat și reprezentanți ai Deloitte România și ai Băncii Transilvania, am realizat că foarte multe aspecte se regăsesc în cadrul organizației noastre, doar că nu erau structurate foarte clar. În urma acestei certificări vom continua, cu și mai multă încredere, să căutăm soluțiile cele mai bune pentru ca produsele și acțiunile noastre să respecte cele mai exigente cerințe în direcția sustenabilității și a schimbărilor climatice.”





Irina Odor – director comercial: „Certificarea din cadrul programului internațional «Best Managed Companies» reprezintă pentru CELCO o confirmare a dezvoltării unei culturi organizaționale funcționale. Dorința permanentă de a ne îmbunătăți performanțele este motorul de creștere a afacerilor noastre. Capitalul de încredere și responsabilitate pe care președintele CELCO, domnul Niculae Dușu, ni l-a acordat ne-a motivat să dovedim tuturor că, acolo unde seriozitatea, ambiția, rezistența și inovația lucrează împreună, rezultatele bune nu întârzie să apară. Rezultatele noastre sunt cele ale unei echipe de 300 de angajați devotați care dau naștere, zi de zi, materialelor de zidărie apreciate de o țară întreagă. În pragul aniversării celor 50 de ani de activitate, misiunea noastră, aceea de a construi un viitor mai sigur pentru generațiile ce urmează, este încununată de încrederea tuturor celor care apreciază brandul CELCO.”



CELCO și-a făcut datoria față de țară



Stimați cititori, Grupul de firme CELCO reunește capacități de producție din mai multe sectoare industriale: producția de BCA, fabricarea adezivilor și mortarelor uscate, fabricarea varului (îndeosebi a varului special creat pentru producția de BCA), exploatarea carierelor de nisip și calcar din localitatea Tașaul. Această diversificare îi permite să dețină controlul absolut asupra materiilor prime ce intră în producția de BCA, garantând astfel calitatea produsului finit.



De-a lungul existenței sale, unitatea a livrat șantierelor de construcții din întreaga țară milioane de metri cubi de BCA. În Dobrogea s-au ridicat cartiere întregi de locuințe, clădiri pentru unități economice, școli și spitale având pereți din BCA. Astăzi, noi, constănțenii, trăim, învățăm, muncim, facem copii și îi creștem protejați fiind de acest material revoluționar fabricat de CELCO SA.





Programul se desfășoară în peste 42 de țări din întreaga lume. În cadrul lui, în baza unei metodologii internaționale, este recunoscută calitatea afacerilor antreprenorilor locali. Eficiența companiilor autohtone este analizată din perspectiva strategiei, resurselor și inovației, a culturii organizaționale și a guvernanței financiare, de către un juriu independent, format din experți în domenii variate, relevante pentru mediul antreprenorial.