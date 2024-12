Registrul Comerţului: 5.896 firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primele zece luni din 2024

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primele zece luni din acest an a fost de 5.896, în creştere cu 9,63% faţă de perioada similară din 2023, când au fost înregistrate 5.378 de insolvenţe, informează Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă, în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2024, au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 1.053, număr în scădere cu 2,86% faţă de primele zece luni din 2023.Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor, cu 486 insolvenţe (plus 6,11%), Cluj - 398 (plus 23,99%), Timiş - 351 (plus 33,46%), Iaşi - 247 (plus 20,49%) şi Ilfov - 228 (plus 20,63%).Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.547 (plus 6,69% comparativ cu primele zece luni din 2023), construcţii - 1.212 (plus 12,74%) şi în industria prelucrătoare - 696 (plus 7,91%), hoteluri şi restaurante - 452 (15,8%).