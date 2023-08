Registrul Comerţului: Constanţa, în topul judeţelor cu cele mai multe firme radiate

Un număr de 33.895 de firme au fost radiate la nivel naţional în primele şase luni din 2023, cu 4,31% mai puţine comparativ cu perioada similară a anului trecut, informează Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 5.365 (minus 4,32% faţă de ianuarie - iunie 2022) şi în judeţele Cluj - 1.666 (plus 6,52%), Timiş - 1.534 (minus 4,42%) şi Constanţa - 1.523 (minus 3,85%).La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 202 (în scădere cu 31,53%, faţă de primul semestru din 2022), Covasna - 250 (minus 21,14%) şi Giurgiu - 260 (minus 26,97%).Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Botoşani (plus 26,45%), Dâmboviţa (plus 24,26%) şi Bacău (plus 24,22%).În perioada analizată, cele mai mari scăderi ale numărului de radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa (minus 31,53%), Giurgiu (minus 26,97%) şi Ilfov (minus 22,34%).