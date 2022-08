Statul oferă 8,25% românilor care împrumută bani. Cum pot rotunji oamenii veniturile

Titluri de stat: 8,25% dobândă/an



1.000 de euro, după un an aprox. 1.082 de euro (rezultă) aprox. 82 de euro câștigați



10.000 de euro, după un an aprox 10.820 de euro (rezultă) aprox. 820 de euro câștigați











Depozit bancar: 6% dobândă/an



1.000 de euro, după un an 1.060 de euro (rezultă) 60 de euro câștigați



10.000 de euro, după un an 10.600 de euro (rezultă) 600 de euro câștigați



Depozit bancar: 6,5% dobândă/an



1.000 de euro, după un an 1.065 de euro (rezultă) 65 de euro câștigați



10.000 de euro, după un an 10.650 de euro (rezultă) 650 de euro câștigați

Statul face concurență băncilor. Românii care nu vor să își țină banii la ciorap pot cumpăra titluri de stat. 8,25% oferă statul românilor care împrumută bani. Cei care cumpără titluri de stat de 1.000 de euro vor primi anul viitor încă 85 de euro. Cei care vor să investească mai mult, pot avea parte de câștiguri pe care nu le obțin la băncile comerciale, potrivit Realitatea.net