Ce trebuie sa stii inainte de a solicita un imprumut nebancar?

Indiferent de nevoi, lipsa de fonduri va reprezenta o problema. Din fericire, exista metode prin care sa-ti acoperi cheltuielile mai usor. Daca nu-ti ajung economiile, poti solicita un credit de nevoi personale de la Provident. Aceasta companie activeaza in Romania inca din 2006 si a ajutat peste 1 milion de romani cu credite nebancare IFN . Mai jos vei afla tot ceea ce trebuie sa stii despre solutiile pe care le ofera!

Ce acte sunt necesare?

In primul rand, vei avea nevoie de un act de identitate. Acesta va garanta faptul ca ai implinit varsta de 18 ani si ca ai cetatenie romana si domiciliul stabil pe teritoriul tarii. Al doilea document necesar este o dovada a venitului, care poate fi un fluturas de salariu sau un cupon de pensie. Ai posibilitatea de a prezenta si alte surse, atat timp cat sunt legale. Spre exemplu, unele persoane obtin banii din chirii sau activitati independente.



Mai departe, ai nevoie de un numar de telefon valabil, deoarece vei fi contactat mai tarziu pentru a primi detalii suplimentare. Cei care aleg, contra cost, serviciul optional de gestionare la domiciliu, primesc banii in mana in maxim 48 de ore de la aprobarea imprumutului. In acest caz, nu mai este necesar sa detii un cont bancar.









Care este suma maxima pe care o poate oferi Provident?



Raspunsul la aceasta intrebare difera in functie de solicitarea si istoricul de creditare al fiecarei persoane. De asemenea, conteaza tipul de imprumut dorit si perioada de rambursare. In general, sunt puse la dispozitie sume intre 500 si 10.000 de lei. Cu toate acestea, clientii existenti au posibilitatea de a opta pentru credite nebancare online cu valoarea de pana la 20.000 de lei.



Daca ai completat cererea si ai primit aprobare, vei primi un apel de la un reprezentant Provident, care te va ajuta sa gasesti cea mai buna optiune de finantare pentru tine. Nu este nevoie sa oferi garantii sau sa ai garanti, iar rambursarea se poate efectua si anticipat.



In clipa in care esti pregatit sa platesti imprumutul sau o parte suplimentara din acesta, nu trebuie decat sa contactezi departamentul de relatii cu clientii. In urma achitarii complete, se vor genera alte oferte personalizate. Intarzierile si dificultatile financiare pot fi solutionate impreuna cu institutia, daca le semnalezi la timp. Atat timp cat esti dispus sa colaborezi, vei putea beneficia de imprumuturi mai rapide si pe viitor.









Ce tipuri de credite ofera Provident?



Aceasta instutitie financiara nebancara are ca prima oferta creditul standard. Cu ajutorul acestuia, cei acceptati pot obtine o finantare cuprinsa intre 500 si 20.000 de lei, cu rate saptamanale sau lunare egale. Imprumutul Star este putin diferit, deoarece se adreseaza persoanelor cu un venit lunar net de cel putin 1.300 de lei, si pune la dispozitie sume intre 6.000 si 15.000 de lei.



Cu serviciul de gestionare a creditelor la domiciliu, un reprezentant Provident se va deplasa la domiciliul clientului pentru a preda banii, dar si pentru a ridica ratele. Aceasta este insa doar o optiune, costul fiind de 20 lei/saptamana. Serviciul poate reprezenta un avantaj pentru cei din mediul rural care nu dispun de un cont bancar sau care intampina dificultati in a se deplasa pana la cel mai apropiat oras.





Cum poti face o simulare de credit?



La Provident, orice suma pe care vrei sa o soliciti poate fi trecuta intai printr-o simulare. Spre exemplu, pentru un credit de 4.700 de lei cu o perioada de rambursare de 94 de saptamani, rata fixa a dobanzii este de 70%/an. Astfel, platile saptamanale vor fi de 89,59 de lei, iar DAE 104,46%. Suma pe care o vei rambursa va fi de 8.420,90 lei si va include suma imprumutata, dobanda impreuna cu un comision de analiza a dosarului. Clientii care vor solicita serviciul auxiliar si optional de gestionare la domiciliu a creditului, la valoarea ratei anterior mentionate se adauga comisionul unic aferent acestui serviciu: 20 de lei/ saptamana.





Atunci cand nu ai suficienti bani la indemana pentru a face o schimbare absolut necesara, s-ar putea ca situatia sa-ti creeze multe neplaceri. Poate te afli intr-un moment in care ti-ai dat seama ca trebuie sa renovezi locuinta sau e nevoie sa investesti mai mult in educatia copiilor.