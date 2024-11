Un nou record atins la vânzările de Black Friday. Constanța, pe locul 2 la comenzi

Clienţii eMag au comandat, de Black Friday 2024, produse în valoare de aproape 900 de milioane de lei într-o singură zi, iar aproape un sfert (24%) din totalul vânzărilor în rate au fost realizate prin serviciile de plată flexibile, arată datele retailerului online, într-un comunicat de presă transmis, sâmbătă, AGERPRES.Potrivit sursei citate, la cea de-a 14-a ediţie de Black Friday la eMag, peste 647.000 de clienţi au comandat 3,2 milioane de produse în valoare totală de 896 milioane de lei, în creştere de 22% faţă de anul trecut, cu mult peste estimările iniţiale.De asemenea, cei 13.200 de selleri din Marketplace, care au avut oferte în eveniment, au înregistrat vânzări cu 30% mai mari, de la un an la altul.Tot în ziua reducerilor, pe 8 noiembrie, a fost atins un nou record al clienţilor care au activ un abonament Genius - de un milion de persoane, cu livrări nelimitate gratuite şi oferte exclusive."Diversitatea mare de oferte la cele mai mici preţuri din an a menţinut interesul crescut al clienţilor pentru cumpărături pe parcursul întregii zile. Rezultatele acestei ediţii confirmă tendinţele identificate în studiile recente, care arată că tot mai mulţi consumatori îşi pregătesc bugete mai mari şi chiar amână unele achiziţii pentru Black Friday pentru a beneficia de cele mai bune oferte din an atât pentru bunuri de folosinţă îndelungată, cât şi pentru bunuri necesare zi cu zi. Mulţi dintre clienţi au profitat şi de soluţiile flexibile de plată puse la dispoziţie de eMag, iar 24% din vânzări au fost realizat prin MyWallet şi prin celelalte servicii de plată oferite de partenerii eMag", se menţionează în comunicat.Pe parcursul evenimentului de shopping cu cele mai mari reduceri din an, peste 38% dintre clienţii care au comandat de Black Friday au avut un abonament Genius, cu livrare gratuită şi oferte exclusive. Aceştia au pus în coş, în medie, 6,3 produse din mai multe categorii, de la electrocasnice mici, produse pentru casă, mobilă, produse cosmetice la hrană pentru animale.În acelaşi timp, 73,35% dintre comenzi au fost achitate cu cardul online, iar aproape 24% dintre vânzări a fost achitate prin My Wallet sau prin multiplele soluţii de creditare disponibile (plata în patru sau şase rate fără dobândă direct din contul eMag sau până la 40 de rate cu dobândă zero cu cardurile de credit ale băncilor partenere).De asemenea, opt din zece comenzi (81%) au fost plasate la locker în localităţile în care serviciul este disponibil, în timp ce printre produsele speciale comandate anul acesta s-au aflat: 2.500 de nopţi de cazare, 4.000 vouchere de bilete de avion, 19 automobile, dar şi 53 de tone de carne de porc şi 2.300 de servicii de sănătate.În topul categoriilor de produse comandate se regăsesc: Produse cosmetice, suplimente şi îngrijire personală (615.000), Băuturi, băcănie, hrană pentru animale şi curăţenie (706.000), Jucării şi articole pentru copii (399.000), Laptopuri, IT, birotică şi papetărie (144.000), TV, audio-video, gaming şi cărţi (98.000), Electrocasnice mici (162.000), Fashion şi sport (113.000) şi Mobilă & casă (210.000).Conform datelor centralizate de către retailer, clienţii care au plasat cele mai mari comenzi ca valoare sunt din Bucureşti, urmaţi de cei din Constanţa, Dolj, Bihor şi Giurgiu.Înfiinţată în anul 2001, eMag s-a dezvoltat în România, Ungaria şi Bulgaria, iar în prezent oferă gamă de produse în continuă creştere pe care le pune la dispoziţia clienţilor împreună cu partenerii din Marketplace.