Adolescentă de doar 15 ani, bătută cu bestialitate de fostul iubit

"Este in spital, la Bucuresti, are o fractura nazala. Nu stim cat va mai dura. Asteptam sa vedem daca va fi operata sau ce vor decide doctorii.



Momentan e cat de cat mai bine fata de cum a fost", a afirmat tatal fetei, intr-o interventie telefonica.













Barbatul a povestit ca fiica sa de 15 ani a avut o relatie de doua luni de zile cu tanarul de 17 ani. "Au avut o relatie de prietenie. A fost iubitul ei. Primul ei iubit, nu a mai avut pana acuma. Cand si-a dat seama de comportamentul agresiv, s-a despartit. Au inceput fel si fel de amenintari. Eu mai am si o fata mai mica. A zis ca le violeaza. M-am pomenit cu el la poarta. Am facut plangere la Politie, in urma cu o luna de zile. Cand ieseam cu fata de la scoala. Am incercat sa vorbesc cu el si cand nu eram atent m-a lovit", a povestit tatal adolescentei.