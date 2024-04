Ana-Maria, tânăra însărcinată, dată dispărută, a fost găsită fără suflare într-o zonă împădurită

Ana-Maria a dispărut din Orhei, Republica Moldova, pe 12 aprilie, după ce s-a urcat într-o mașină la ocazie. Pe 20 aprilie, cadavrul acesteia a fost găsit în apropierea localității Chițcanii Vechi, din raionul Telenești, după mai bine de o săptămână de căutări intense. Deși familia ei spera să fie găsită în viață, aceasta a avut parte de o dramă cumplită.

La operațiunea amplă de căutare a fetei de 19 ani, însărcinate în șase luni, au luat parte atât echipaje de salvare, cât și cetățeni.







Cu toții au depus eforturi susținute pentru a o găsi pe Ana.







„În timpul acțiunilor masive întreprinse de polițiști și societatea civilă, cu regret anunțăm, că oamenii legii au găsit cadavrul unei tinere cu semnalmente și vestimentație asemănătoare fetei de 19 ani dispărută la Orhei. Corpul neînsuflețit a fost găsit într-o fâșie forestieră, la aproximativ 21 de kilometri de la localitatea Chițcanii Vechi, raionul Telenești, cu deplasare pe drum de țară ”, au transmis reprezentanții Inspectoratului General al Poliției din Orhei, conform ipn.md.







Tânăra studia la un liceu cu profil pedagogic și lucra în paralel. În ziua în care a dispărut, aceasta se întorcea acasă de la serviciu și a decis să ia o mașină de ocazie. La patru zile de când familia fetei a anunțat poliția că este de negăsit, autoturismul în care s-a urcat a fost identificat, iar la scurt timp a fost depistat și șoferul.







Tânăra însărcinată din Moldova a dispărut după ce a fost luată de o mașină la ocazie. Cel care a luat-o pe Ana-Maria la ocazie ar fi un bărbat în vârstă de 45 de ani, care a fost reținut de către autorități timp de 72 de ore.

Ulterior, acesta a fost trimis în arest.







Tânăra însărcinată ar fi trebuit să se urce, de fapt, în altă mașină, trimisă de către iubitul ei, însă aceasta a făcut o confuzie și s-a urcat în autovehiculul primului șofer care a oprit să o ia, fără să știe ce urma să i se întâmple.







„Am sunat eu un băiat din oraș de aici și i-am zis: «Te rog frumos du-te și o ia pe Ana și du-o la cămin».

La și 57 de minute îi scriu mesaj Anei să îmi scrie când urcă în mașină. Ea îmi scrie «bine» și la și 59 de minute ea scrie: «eu m-am urcat». Eu când văd mesajul pe interfață telefonului și peste 5 minute mă sună băiatul acela și îmi spune că nu e nimeni la oprire.

Cum nu e nimeni dacă ea mi-a scris mesaj că a urcat în mașină și el îmi zice că eu îs aici la oprire și nu e nimeni.

I-am scris repede mesaj. Am întrebat-o: «Unde ai urcat?». Nu a văzut mesajul. Am sunat-o pe WhatsApp, nu mi-a răspuns. Am sunat-o la număr a mers un beep și au închis cu totul”, a povestit iubitul Anei, potrivit Canal5 Moldova.