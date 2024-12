Așteptarea a luat sfârșit! Echipajul fregatei "Regele Ferdinand" s-a întors acasă

Până la coborârea de pe navă, două surori au vrut să se asigure că sunt văzute de tatăl lor, făcând pentru el un afiș cu mesajul „Bun venit acasă, tati! Abia aștept să te strâng în brațe! Am numărat zilele de când ai plecat de lângă mine! Te iubesc”.











Diana, sora mai mare, a spus că a fost foarte greu fără tatăl ei aproape, iar când îl va vedea îi va spune cât de dor i-a fost de el.





„Îmi e dor de tati. Când era acasă, mergeam la pescuit, așa că i-am spus ca de fiecare dată când iau FB să mă ducă la pește. Cred că până acum am strâns 10 – 11 FB-uri, nu mai știu, dar sunt multe. De Crăciun îmi doresc să fiu alături de tati mereu!”, a spus Sofia, sora mai mică, în vârstă de nouă ani.





În cealaltă parte a docului, doi băieți, de 14 și 15 ani, au venit însoțiți de mama lor pentru a-l aștepta pe tatăl lor. Ei au făcut deja o tradiție de a-l aștepta în port de fiecare dată când se întoarce din misiuni. Fratele mare a spus că avea în jur de 10 ani atunci când tatăl lui a plecat prima oară, dar deși este obișnuit cu dorul, de fiecare dată are emoții pentru el.











Ana - Maria Mircea, tânăra care a fost dublu șef de promoție al Școlii de Maiștri Militari a Forțelor Navale în promoția 2024, s-a întors și ea acasă, din prima sa misiune internațională, la bordul fregatei.





„Pentru mine, cel mai greu a fost răul de mișcare, dar a fost marea destul de calmă și din punctul acesta de vedere am avut noroc. M-am obișnuit cu dorul de casă, nu este prima oară când plec de acasă, iar colegii mi-au fost alături. Am învățat multe lucruri noi, a fost o experiență frumoasă. Viața pe fregată este frumoasă, spațiul nu este foarte mult, dar într-adevăr a fost solicitant. Am avut o experiență intensă și educativă”, a spus maistru militar specialist comunicații Ana-Maria Mircea.



Aceasta a fost așteptată de soțul el, tot cadru militar. După revedere, cei doi au spus că acum mai vor doar să împodobească bradul și să se pregătească de sărbători împreună cu cei dragi.











Fregata Forțelor Navale Române a făcut parte din gruparea navală a operației, alături de nave partenere din Italia și Croația, și a desfășurat activități de monitorizare a traficului maritim și de combatere a terorismului pe mare.





Pe timpul dislocării în bazinul mediteraneean, fregata „Regele Ferdinand” a executat 500 de ore de marș, timp în care a parcurs aproximativ 4.000 de mile marine. În cele peste 40 de zile de misiune, nava a efectuat escale pentru refacerea capacității de luptă în porturi din Italia și Grecia, precum și pentru parcurgerea unor module de instruire specifică operației la centrul NATO de pregătire în domeniul Interdicției Maritime din Souda, Insula Creta (NMIOTC – NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre).





Cei 240 de militari de la bordul navei au fost primiți acasă cu lacrimi și îmbrățișări calde.