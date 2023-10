Avocații din Constanța, în protest. „Vrem să semnalăm gravele deficiențe din Justiție!”

Miercuri, 4 octombrie, zeci de avocați s-au strâns pe scările Baroului Constanța în cadrul unui protest, parte a Zilei Fără Avocați, stabilită la nivel național, în urma deciziei luate de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România.„Protestul avocaților are drept scop semnalarea unor grave deficiențe care există în sistemul justițiar. Pe de o parte, cele care afectează drepturile justițiabililor și noi suntem aici să protestăm pentru drepturile lor. Durata proceselor depășește cu mult un termen rezonabil, iar acest lucru se datorează faptului că de ceva vreme numărul judecătorilor este foarte mic, iar termenele acordate depășesc un an, se amână pronunțările foarte mult, ceea ce afectează, după cum spuneam, drepturile justițiabililor.Nu este un protest împotriva judecătorilor, suntem alături de ei raportat la această situație dificilă în care se află și magistrații, iar factorii de decizie trebuie să înțeleagă și ia măsuri pentru a fi îndreptate neajunsurile sistemului judiciar.În egală măsură, protestul nostru are drept scop semnalarea problemelor grave care afectează activitatea avocaților. Din păcate, în continuare, avocații sunt asimilați cu clienții lor, lucru care este nepermis. Există abateri cu privire la modul în care sunt tratați avocații atât în faza de urmărire penală cât și de judecată. Chiar dacă reprezintă excepții, ele există și înțelegem să protestăm..În continuare, semnalăm faptul că este afectat secretul profesiei noastre, fiind efectuate interceptări ale discuțiilor dintre avocați și clienți, lucru sancționat de forurile de la nivelul U.E, care susține protestul avocaților din România”, a declarat Cătălin Filișan, decanul Baroului Constanța.Cu excepția cazurilor urgente, ședințele de judecată programate miercuri au fost amânate, în urma solicitărilor depuse de avocați.Ziua Fără Avocați face parte din cadrul unei campanii desfășurate de UNBR, privind „conștientizarea rolului și importanței avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, este organizată ca urmare a problemelor semnalate de toate cele 42 de barouri din țară, la solicitarea Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu privire la disfuncționalitățile frecvente pe care le întâmpină avocații în desfășurarea activităților judiciare în plan local”, a precizat Traian Briciu, președintele uniunii.Dintre reclamațiile avocaților, menționăm: nerespectarea rolului avocatului și a funcției acestuia în cadrul procesului judiciar (identificarea avocatului cu clientul, încălcarea confidențialității comunicărilor dintre avocați și clienți, limitarea abuzivă a pledoariei); organizarea activității instanțelor fără a se respecta repartizarea cauzelor pe intervale orare, întârzieri nerezonabile în procedura de regularizare a cererilor și în redactarea și comunicarea hotărârilor sau comunicarea acestora în timpul vacanței judecătorești, fără a se respecta dreptul la recuperarea capacității de muncă al avocatului; lipsa de respect manifestată de organele de urmărire penală în mod constant și frecvent, atât față de timpul și drepturile avocaților desemnați pentru asistență judiciară din oficiu, cât și față de timpul și drepturile avocatului ales; în foarte multe cazuri, amânarea sau chiar omiterea emiterii și comunicării referatelor de plată, precum și amendarea abuzivă a avocaților de către organele de urmărire penală etc.